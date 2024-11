Siamese lança álbum de estreia homônimo com projeto audiovisual

Siamese divulga seu homônimo álbum de estreia pelo selo ONErpm. O projeto é acompanhado do videoclipe de Minha Vez, faixa que abre o disco e marca o início da divulgação visual do trabalho.

Neste registo, a cantora e compositora mostra seu estilo que passeia por diversos gêneros musicais, como pop, rock, funk, disco music, afrobeat, bossa nova e rap. “Quero que esse primeiro disco mostre todas as minhas facetas, minha personalidade”, explica. “Fez sentido dar o nome do disco com meu nome, Siamese, pois quis revisitar sonoridades que marcaram a minha adolescência e construir a minha própria narrativa”.

Siamese é natural de Andirá (PR) e iniciou sua carreira em Curitiba com o lançamento do EP “Som do Grave”, em 2017. Em 2019, lançou “Overdose”, segundo EP, com colaborações de Tuyo, Boombeat e Danna Lisboa. Para o lançamento de seu primeiro álbum, Siamese revisitou antigas composições e uniu a elas novas criações que trouxessem unidade e coesão ao projeto. No início, gravou demos das músicas em seu quarto para guiar os rumos da produção. Após definir a concepção do projeto, apresentou-o aos produtores musicais e direção criativa, que contribuíram na realização do álbum. Tirado, que assina a produção de oito das dez faixas do disco, trabalhou junto com Siamese nos arranjos vocais. Badzilla produziu duas faixas, sendo uma produzida inteiramente por ele, e outra em parceria com Clementaum.

O álbum também marca o início de uma nova fase artística da cantora, que reflete sobre sua trajetória e amadurecimento. “Meus ouvintes vão acessar músicas que não fogem da minha personalidade já apresentada, mas conhecerão uma Siamese mais confiante, permitindo-se cantar em outros estilos musicais, que sempre fizeram parte da concepção artística, mas que antes não se sentia pronta para apresentá-los ao público”, afirma Siamese.

O primeiro single, Iphone, foi lançado em outubro de 2024 como uma prévia da estreia do álbum. Agora, com a entrega de SIAMESE, o clipe da faixa de abertura, Minha Vez, será disponibilizado. O vídeo, dirigido por Aurora Willian, apresenta uma estética minimalista em contraste com a sonoridade da faixa, de estilo entre heavy metal e pop rock. Cada faixa do álbum será acompanhada por um videoclipe, lançado mensalmente no canal oficial da artista. “Quero que minha obra seja acolhida como uma expressão humana, que vá além do meu recorte de raça e gênero”, finaliza. A produção audiovisual é assinada pela AZZA Pro, com stylist de Brabo.

Com a estreia do álbum, a cantora também se prepara para um show especial de lançamento, que acontecerá em Curitiba, no Teatro Paiol, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2024.

O projeto foi realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura - Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, Ministério da Cultura e Governo Federal.

FAIXA A FAIXA POR SIAMESE

MINHA VEZ

A faixa de abertura fala muito sobre autoaceitação, é um som empoderador, é sobre seguir seus sonhos e ser dona de suas escolhas, sobre projeção à prosperidade. Eu queria que soasse transgressor, como um rock dos anos 2000.

IPHONE

Iphone fala sobre esse momento da vida em que vivemos com a tecnologia, sempre sendo observada nas redes sociais, onde as pessoas te olham, mas não te seguem, não curtem e nem apoiam seus projetos. É sobre se empoderar e não se entregar a pessoas fúteis. Tem uma pegada pop rock.

OCEANO

Oceano é sobre amor, amor por si mesma, amor pela vida, amor com a pessoa que se ama, amor de entrega, como o nosso olhar se entrega para um oceano. Eu queria que as vozes soassem como um canto de sereia em alto mar. Tem uma pegada meio dançante e romântica, que mistura elementos do trap e do afrobeat.

DOM

DOM tem uma energia bem pra cima, descontraída e uma pegada pista de dança, com uma letra provocativa embalada pelo funk. É sobre estar curtindo a noite, sobre mostrar o seu DOM, seja ele qual for - seja o charme, a dança ou a paquera. Queria fazer uma música divertida pra dançar bem gostoso.

VULCÃO

Escrevi VULCÃO numa manhã em que acordei bem feliz e apaixonada pela sensação de acordar ao lado de quem se ama, sentir o cheiro da pessoa, apreciar o rosto, sentir o toque e perceber como o nosso corpo responde a tudo isso. É uma música quente e queria que ela fosse crescendo conforme o andamento. Queria misturar elementos brasileiros e latinos que fossem abraçar o toque da guitarra e terminasse com uma explosão, tipo uma erupção.

SE MOVA

SE MOVA é uma música sobre esquecer a pessoa com a qual você não quer mais se relacionar, superar um término e começar a viver intensamente, sair com seus amigos e curtir a noite, sentir a energia e se jogar. Queria trazer uma energia latina, sensual e convidativa, para que quem ouça sinta vontade de colocar um look sexy e sair para dançar e se permitir.

MAIS UM

MAIS UM é sobre essas relações onde entendemos estar nos doando mais do que receber. É como a lembrança de algo que parecia bom no início, mas que, na verdade, só foi mais uma pessoa a passar pela sua vida. Escolhi cantar ela em bossa nova e misturar com uns elementos do trap, porque sempre quis experimentar algo nesse ritmo e achei que iria se encaixar bem com o tom da letra..

FLERTE

Flerte é sobre o flerte da pista de dança, sobre sedução e controle da conquista. Fiz pensando em uma vibe bem pop, com batida marcante e uma ponte para o refrão bem sexy. A faixa é inspirada nas músicas pop dos anos 2000, mas com lírica e elementos atuais.

DESABAFO

Desabafo é faixa de rap do álbum, quis trazer esse ritmo para o disco porque meu primeiro projeto foi todo hip hop. A letra é um desabafo de como enxergo a vida e os movimentos que faço para conquistar meus objetivos.

FORTE

Forte tem uma letra muito pessoal, fala sobre amor, sobre minha relação com meus pais e como precisei me distanciar deles para entender quem sou e aprender a me amar. É uma música onde me mostro vulnerável e onde, mesmo vulnerável, encontro força para ser eu mesma e mostrar meu amor pela vida e família. Queria fazer essa música em um neo metal com guitarras marcantes, bateria pesada e vocais potentes e, trazer junto da letra, a emoção que o rock nos proporciona.

MINI BIO

SIAMESE é uma cantora e compositora com um repertório autoral autêntico. Em 2024, lançará seu primeiro e homônimo álbum. A artista já divulgou dois EPs, obras audiovisuais, live sessions e diversos singles, navegando por ritmos que vão do pop, rap, R&B, funk ao vogue beat.

Seus EPs incluem "Som do Grave" (2017) e "Overdose" (2019), o segundo apresentando colaborações com Tuyo, Boombeat e Danna Lisboa. Este último ganhou uma versão ao vivo, chamada "Overdose Sessions" (2021), com vídeos das performances ao lado das artistas que participaram do projeto.

A artista iniciou sua carreira em 2017 em Curitiba, embora tenha nascido em Andirá, no norte pioneiro do Paraná. Hoje, reside na capital paulista. Em 2023, colaborou na faixa AMEIANOITE Remix do álbum After de Pabllo Vittar, ao lado de Gloria Groove e DJ Clementaum. Neste mesmo ano, foi uma das artistas selecionadas pela curadoria do Pitching SIMSP para apresentar sua trajetória na feira e foi escolhida para a residência artística Afrolab, promovida pela Feira Preta de São Paulo.

SIAMESE já se apresentou em importantes palcos, como a Audio (SP) na abertura da turnê Paisagem de Tuyo, e na Casa Natura Musical durante o lançamento do álbum “MetAMORfose” de Boombeat, no qual participa da faixa MACHUCAI. Também esteve presente em festivais como Feira Preta (SP), Subtropikal (PR), Balaclava (SC), FUN Music (SP), Cine Joia (SP), Bocadim (DF), SIMSP (SP) e Formemus (ES).

Além disso, foi destaque em campanhas da Doritos Rainbow em 2021 e 2022 e foi finalista do Prêmio Profissionais da Música 2022 nas categorias: Cultura Hip Hop Feminino, Produtora Executiva e Bloco de Carnaval.