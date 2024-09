Silva viaja o Brasil com "Encantado" Quatro anos após lançar seu último álbum autoral, o cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista Silva presenteou o público... Cartão de Visita|Do R7 07/09/2024 - 15h31 (Atualizado em 07/09/2024 - 15h31 ) ‌





Quatro anos após lançar seu último álbum autoral, o cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista Silva presenteou o público com Encantado, seu novo disco de inéditas. Três meses depois do lançamento do projeto em todas as plataformas digitais é hora de subir ao palco e mostrar para os fãs o resultado do trabalho ao vivo.

Encantado nomeia também a turnê que viaja pelo Brasil ao longo dos próximos meses, a estreia aconteceu em casa, no Festival Movimento Cidade, em Vila Velha, e passou também por Belém. A próxima parada é São Paulo, no dia 27 de setembro, ainda esse ano passa por mais nove cidades (confira todas as datas abaixo).

Animado com a turnê, Silva comenta: Foi muito bom preparar cada detalhe dessa turnê. É maravilhoso voltar aos palcos com minhas composições. Não quero nunca deixar de me emocionar com a minha música e quero sempre poder ver o impacto que ela causa nas pessoas. Isso é o maior presente que a vida me deu e quero cuidar disso com muito carinho.

O espetáculo contará com as canções do novo álbum como ‘Girassóis’, faixa que recebeu a assinatura do maestro Arthur Verocai nos arranjos de cordas e metais; ‘Copo D’água’, música de espírito leve, gravada em formato de dueto com Marcos Valle; ‘Amanhã de manhã (Para Lecy)’, que recebeu no registro para o disco a participação brilhante de Leci Brandão; a dançante ‘Eu Gosto de Você’; entre outras. O repertório também contará com sucessos dos discos anteriores: ‘Claridão’, ‘Vista Pro Mar’, ‘Júpiter’, ‘Brasileiro’ e ‘Cinco’.

‌



Em cena o artista além de cantar, vai tocar violão, piano, sintetizadores e outras surpresas que prometem encantar o público. A direção musical do show é assinada por Silva e a concepção também é dele, ao lado de Lucas Silva.

A banda virá com Bruno Buarque (bateria e programações), Gabriel Ruy (guitarra e percussão), Rômulo Quinelato (guitarra e sintetizador) e Hugo Maciel (baixo e sintetizador). A ficha técnica ainda conta com nomes como Belle de Melo na direção criativa e Arthur Farinon no design de luz.

‌



Sobre o álbum Encantado

Depois de percorrer o Brasil e vários países com shows e projetos, Silva lançou no final de maio ‘Encantado’, seu sexto disco autoral. O álbum conta com 16 faixas inéditas, compostas em sua maioria pelo cantor, ao lado de Lucas Silva, seu irmão e principal parceiro musical, e traz participações de grandes nomes da música brasileira e internacional, como Jorge Drexler, Leci Brandão, Arthur Verocai, Carminho, Marcos Valle e Gabriele Leite.

‌



Em ‘Encantado’, Silva canta, toca piano, sintetizador, guitarra, violão, baixo e violino, além de assumir a produção musical, ao lado de André Paste, presente desde o seu primeiro trabalho.

O álbum une diferentes referências do artista, que vão do samba ao jazz, passando pelo hip hop e a MPB, e vai em direção ao que Silva define como sua essência, dando início a um novo momento em sua carreira.

TURNÊ SILVA: ENCANTADO

27/09

São Paulo/SP

Local: Espaço Unimed

Ingressos

04/10

Curitiba/PR

Local: Teatro Guaíra

Ingressos

05/10

Porto Alegre/RS

Local: Auditório Araújo Viana

Ingressos

11/10

Aracaju/SE

Local: Salles Multieventos

Ingressos

12/10

Salvador/BA

Local: Concha Acústica

Ingressos

01/11

Rio de Janeiro/RJ

Local: Arena Jockey

Ingressos

02/11

Belo Horizonte/MG

Local: Palácio das Artes

Ingressos

03/11

Olinda/PE

Local: Teatro Guararapes

Ingressos

09/11

Fortaleza/CE

Local: Iguatemi Hall

Ingressos

07/12

Brasília/DF

Local: Centro de Convenções Ulysses