Simone estreia nova turnê em São Paulo Cantora traz novo repertório idealizado ao lado de Marcus Preto Cartão de Visita|Do R7 10/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h26 )

Cantora traz novo repertório idealizado ao lado de Marcus Preto

Dois anos após a turnê em que comemorou as cinco décadas de carreira de Simone, a cantora volta ao palco do Tokio Marine Hall com novo show. A artista se apresenta no dia 22 de março às 21h. O repertório traz novidades, grandes sucessos e surpresas especiais para a noite de abertura.

Ingressos: https://www. ticketmaster.com.br/event/ simone-tokio-marine-hall

Os últimos anos foram de pura celebração para Simone: mais de 50 anos de carreira comemorados em uma turnê de sucesso, um prêmio e homenagem no Latin GRAMMY 2023 e seu retorno aos em festivais de música. O novo roteiro reúne alguns dos clássicos imortalizados pela artista que não fizeram parte do espetáculo dos 50 anos, como “Pão e Poesia” (Moraes Moreira/ Fausto Nilo), “Paixão” (Kleiton Ramil/ Kledir Ramil) e “De Frente pro Crime” (João Bosco/ Aldir Blanc). Mas, claro, não vão ficar de fora os maiores standards de Simone, como “Começar de Novo” (Ivan Lins/ Vitor Martins), “Encontros e Despedidas” (Milton Nascimento/ Fernando Brant) e “Iolanda” (Pablo Milanez/ Chico Buarque).

‌



Animada para iniciar a próxima série de shows, Simone adianta: “Preparamos um repertório com grandes sucessos, mas também surpresas inéditas. Quero dar um destaque especial a algumas canções preferidas dos fãs que não foram incluídas na outra turnê. Já estou muito animada nos ensaios com minha amada banda e não vejo a hora de botar o pé na estrada novamente.”

O público será recebido com novos arranjos de grandes clássicos que ganham nova vida com guitarra de Filipe Coimbra, baixo de Fábio Sá, teclados de Chico Lira, bateria de Vitor Cabral e percussão de André Siqueira.

‌



Sobre Simone

Nascida em Salvador no Natal de 1949, Simone estreou como cantora profissional em 1973. De lá para cá, gravou 31 álbuns de estúdio e sete ao vivo. Teve quase 50 canções em trilhas de novelas e incontáveis hits em listas das mais tocadas no país, além de sucesso internacional, reconhecimento que foi celebrado no Latin Grammy 2023, onde ganhou o Prêmio à Excelência Musical. Durante os mais de 52 anos de carreira, lotou estádios, teatros e arenas, além de viajar o mundo em turnês elogiadas. Em sua trajetória musical, deu vida a joias escritas por nomes como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque, entre tantos outros, cujas primeiras versões ganharam o Brasil por meio da voz de Simone.

‌



Recentemente, encerrou a turnê “Tô Voltando”, em comemoração aos 50 anos de carreira. Com mais de 30 shows pelo Brasil, Simone cantou grandes sucessos e recebeu seu fiel público nessa festa. O registro “Simone 50 (Ao vivo)” traz 20 faixas produzidas por Marcus Preto.

SERVIÇO

Simone – Ao Vivo – Tokio Marine Hall

Data: 22 de março de 2025

Horário: 21h

Local: Tokio Marine Hall | Rua Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo, São Paulo - SP, 04727-002

Ingressos e mais informações: https://www.ticketmaster.com. br/event/simone-tokio-marine- hall