Single póstumo de Sophie “Reason Why” é lançado com participação de Kim Petras e BC Kingdom O álbum póstumo autointitulado "Sophie" será lançado dia 27 de setembro de 2024 via Transgressive and Future Classic

SOPHIE é o segundo álbum, autointitulado, da artista visionária, produtora e pioneira do pop, será lançado via Transgressive e Future Classic em 27 de setembro de 2024. O novo single “Reason Why”, em parceria com Kim Petras e BC Kingdom, já está disponível em todas as plataformas digitais.

Este álbum foi criado por SOPHIE e alguns de seus colaboradores mais queridos. Quase finalizado quando ela tragicamente faleceu, ele foi carinhosamente concluído por aqueles que a mantêm mais próxima, com mais informações a seguir.

"Quando nós, a família de Sophie, demos nossos primeiros passos para concretizar este projeto, contatamos os queridos amigos com quem ela idealizou o álbum. Escrevemos: Estamos encontrando conforto na música que Sophie nos deixou, é um presente que realmente valorizamos enquanto tentamos encontrar uma maneira de seguir em frente, com Sophie para sempre no centro de nossos mundos.”

Sophie não costumava falar publicamente sobre sua vida privada, preferindo colocar tudo o que queria articular em sua música. Parece justo compartilhar com o mundo a música que ela esperava lançar, na crença de que todos podemos nos conectar com ela nesta, a forma que ela mais amava.

Este álbum sempre contou a história da jornada musical de Sophie, uma cacofonia de habilidade e visão criativa que transcende o tempo e o gênero. Seu mundo sonoro único se move em um nível emocional, encorajando o ouvinte a intuitivamente abraçar a paisagem em constante evolução de luz e escuridão, suave e duro, até o fim do amor próprio e da auto aceitação. Enfatizando as contradições de som e material, o trabalho de Sophie supera o campo da audição para criar a dimensão que ela sonhou.

Agora, ele carrega outro significado comovente, conta uma história de vida, do desconhecido misterioso, passando por terras selvagens de clubes, até a imaterialidade eufórica.

Sophie deu tudo de si à sua música. É aqui que ela sempre pode ser encontrada.

SOPHIE é a sequência homônima do revolucionário álbum de estreia da artista em 2018, OIL OF EVERY PEARL'S UN-INSIDES, e da compilação de singles de 2015, PRODUCT. Este será o último álbum lançado por SOPHIE, adicionando nova profundidade e significado a um cânone artístico eternamente progressivo.

Como gerente de estúdio de SOPHIE e seu mais confiável conselheiro por mais de uma década, Benny Long esteve profundamente envolvido no lançamento de Oil Of Every Pearl's Un-insides, com créditos de masterização, produção e mixagem em seu nome. Os dois então trabalharam juntos ao longo de vários anos desenvolvendo o conceito e a produção deste álbum de acompanhamento, que Benny completou com carinho, honrando a visão de SOPHIE.