Smith/Kotzen lançam o single “White Noise” A BMG tem o orgulho de anunciar o lançamento mundial do segundo álbum de Adrian Smith e Richie Kotzen, intitulado Black Light / White... Cartão de Visita|Do R7 25/11/2024 - 16h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escute aqui.

A BMG tem o orgulho de anunciar o lançamento mundial do segundo álbum de Adrian Smith e Richie Kotzen, intitulado Black Light / White Noise, em 7 de março. A novidade chega junto com o lançamento do primeiro single do álbum, "White Noise".

Gravado no The House, em Los Angeles, Califórnia, produzido por Richie e Adrian e mixado por Jay Ruston, o álbum de dez faixas é uma aula magistral de rock moderno, com os talentos prodigiosos de Adrian e Richie como compositores, músicos e vocalistas totalmente evidentes.

O single principal, "White Noise", ilustra perfeitamente a qualidade e força do álbum, apresentando um riff pesado glorioso, vocais poderosos, ritmos intensos e um refrão cheio de ganchos. Adrian Smith comenta: “A música fala sobre o crescimento das redes sociais, como as pessoas se tornam viciadas nelas, o poder que elas têm e como somos bombardeados por isso 24/7.”

‌



“Na verdade, foi um riff que o Adrian trouxe,” acrescenta Richie Kotzen. “Eu imediatamente comecei a improvisar a melodia e a letra que virou o refrão. Tinha outro título provisório, completamente diferente do que acabou sendo, e nós meio que criamos no momento essa interação de pergunta e resposta no refrão, que se transformou em ‘White Noise’.” O videoclipe que acompanha o single mostra os dois guitarristas entregando uma performance tão elegante quanto natural, evidenciando a grande parceria que formaram.

Essa parceria floresceu e cresceu lindamente desde o lançamento de seu álbum de estreia homônimo, em março de 2022. Recebido com ampla aclamação da crítica, o álbum foi um caldeirão de hard rock e R&B tradicional, funcionando como um cartão de visitas poderoso para o que esses dois ícones podem fazer. Em seu sucessor, Black Light / White Noise, a dupla atingiu patamares ainda maiores, produzindo uma coleção verdadeiramente magnífica de canções que se colocam lado a lado com o melhor trabalho que qualquer um deles já fez.

‌



Desde a explosão pesada da faixa de abertura, "Muddy Water", até o encerramento épico e majestoso com "Beyond The Pale", essas dez músicas ilustram os inúmeros talentos de Adrian Smith e Richie Kotzen, revelando que este é um álbum e uma parceria que perdurarão por muitos anos.

Atmosférico, ambicioso, diverso e brilhante, Black Light / White Noise não apenas apresenta solos de guitarra estratosféricos e vocais crus e cheios de blues, mas também toques de soul, execução intrincada, belas composições e uma segurança e estilo que remetem a uma série de músicos lendários (Thin Lizzy, Jimi Hendrix, Prince, Cream, Free, Deep Purple). No entanto, é inegavelmente o trabalho de Adrian Smith e Richie Kotzen em perfeita harmonia.

‌



Richie Kotzen comenta: “Estamos muito orgulhosos deste novo álbum – ele segue nosso álbum de estreia e os EPs focando em colaborar em riffs, letras, harmonias e vocais. Agora existe um DNA Smith/Kotzen e definitivamente é algo que precisamos levar para a estrada. Fiquei feliz em trabalhar com meu amigo Jay Ruston na mixagem do álbum, além da minha esposa, Julia (Lage) – que toca em ‘White Noise’ e outras quatro faixas.” “Agora somos como uma família ampliada,” acrescenta Smith. “Temos um som e uma vibe, e acho que poucos artistas estão fazendo o que fazemos – compartilhando os vocais e as guitarras – isso me remete às bandas clássicas como Humble Pie e Cream – o que não é um mau ponto de partida!”

Tracklist:

Muddy Water White Noise Black Light Darkside Life Unchained Blindsided Wraith Heavy Weather Outlaw Beyond The Pale