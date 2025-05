Solarrio retorna com o animado novo single “Spin Around” Solarrio está de volta com “Spin Around”, o terceiro single de seu aguardado segundo álbum, Toxicology Cartão de Visita|Do R7 09/05/2025 - 09h06 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h06 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

Solarrio está de volta com “Spin Around”, o terceiro single de seu aguardado segundo álbum, Toxicology. A faixa é um hino de funk e disco animado e acelerado, feito para incendiar as pistas de dança ao redor do mundo.

Escrita por Solarrio e Alhassan Sakho, e produzida pelo próprio Solarrio, “Spin Around” canaliza a energia vibrante do funk e disco dos anos 1980, entregando um groove irresistivelmente provocante. Mixada e masterizada por Khalil Chahine, a música apresenta um som polido e enérgico que captura perfeitamente a essência de uma atração divertida.

A faixa vem acompanhada de conteúdos visuais envolventes, incluindo um lyric video e materiais dinâmicos em formato curto. Assista aqui.

Ao descrever o single, Solarrio comenta: “Essa música é divertida e provocante, e é uma ótima forma de dar início à festa. Quero que as pessoas dancem, se divirtam e, quem sabe, encontrem aquela pessoa especial para a noite na pista de dança.”