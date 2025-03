Son Bunyola, de Richard Branson, abre a temporada de 2025 com novas experiências Son Bunyola Hotel & Villas, de Sir Richard Branson, aninhado na deslumbrante propriedade de 810 acres nas Montanhas Tramuntana de Maiorca... Cartão de Visita|Do R7 20/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h06 ) twitter

Son Bunyola Hotel & Villas, de Sir Richard Branson, aninhado na deslumbrante propriedade de 810 acres nas Montanhas Tramuntana de Maiorca, Espanha, reabre para uma nova temporada apresentando uma empolgante variedade de novas atividades. Idealizado para oferecer aos hóspedes a melhor experiência maiorquina, os visitantes terão a oportunidade de ter encontro com as abelhas, ajudando o apicultor local a colher mel, realizar piqueniques gourmet em vinhedos, a ter aulas práticas de culinária ou participar de experiências imersivas, como banhos de gelo.

Inaugurado em junho de 2023 após uma restauração meticulosa, o hotel ocupa uma finca do século 16 completamente revitalizada no coração da propriedade Son Bunyola, que também possui três vilas ideais para receber grupos de famílias e amigos. Este hotel boutique de 27 quartos está situado em um Patrimônio Mundial da UNESCO, oferecendo um cenário deslumbrante de montanhas e do litoral do Mediterrâneo.

Segundo o gerente geral, Vincent Padioleau, “após uma inauguração incrível em 2023 e um primeiro ano completo fantástico, as experiências de 2025 estão ainda mais incríveis. Alguns dos nossos hóspedes gostam de simplesmente relaxar na piscina e aproveitar as vistas, enquanto outros buscam aventura. É por isso que expandimos nossa gama de atividades para mostrar o melhor de Maiorca, especialmente durante os meses mais frios, quando a ilha tem muito a oferecer.”

Os hóspedes podem partir em rotas de caminhada e ciclismo direto da porta do hotel. A propriedade também dispõe de uma quadra de tênis, salas de tratamento de spa e uma variedade de atividades de bem-estar rejuvenescedoras, incluindo ioga ao ar livre, pilates e aulas de ginástica. Muitas delas fazem parte de um programa semanal de sessões gratuitas, planejadas para promover relaxamento e bem-estar. Para aqueles que buscam uma experiência mais personalizada, aulas particulares ou experiências guiadas em tênis, ioga, ciclismo e caminhadas também estão disponíveis.

‌



Atividades adicionais incluem aulas de pintura com a artista Marcelina Etchegaray e workshops de perfumes com a marca local Gaia Natural Products. O hotel também planeja sediar uma série de workshops de imersão gratuitos, para refletir os momentos e tradições sazonais da ilha. Isso inclui aulas sobre como fazer ensaimadas (doces de Maiorca) e licor com infusão de ervas de Maiorca, além de exibições folclóricas com dançarinos tradicionais e música ao vivo. Para aqueles que buscam uma emoção gelada, a experiência de banho de gelo particular vem equipada com uma tela de projetor para ajudar a fazer o tempo passar mais rápido.

Para os entusiastas do vinho, o Son Bunyola agora oferece uma experiência gastronômica no vinhedo. Este ano é um marco emocionante para a propriedade, pois os vinhedos anteciparam sua primeira colheita, com o primeiro vinho esperado para 2026. Os hóspedes podem desfrutar de degustações de vinho e saborear um piquenique, seja sob as oliveiras ou dentro do próprio vinhedo, tudo isso enquanto apreciam as vistas panorâmicas e saboreiam uma seleção com curadoria de guloseimas gourmet.

‌



As tarifas no Son Bunyola Hotel começam em R$ 2.850 por noite em regime de B&B para um quarto com vista para a montanha durante a baixa temporada, com base na ocupação dupla. As tarifas incluem acomodação de luxo, café da manhã e frigobar no quarto. As tarifas para o Son Bunyola Villas começam em EUR 14.900 por noite em regime de B&B durante a baixa temporada.

Mais informações sobre reservas no Son Bunyola Hotel & Villas no site www.virginlimitededition.com/ son-bunyola ou e-mail para enquiries@ virginlimitededition.com.