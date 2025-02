Sonata Patética: Nova trama instigante de Menalton Braff chega às livrarias Autor lança romance com sessão de autógrafos neste sábado (22/02), a partir das 10 horas, na livraria A Degustadora de Histórias, em... Cartão de Visita|Do R7 20/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 20/02/2025 - 16h06 ) twitter

Autor lança romance com sessão de autógrafos neste sábado (22/02), a partir das 10 horas, na livraria A Degustadora de Histórias, em Ribeirão Preto

A livraria A Degustadora de Histórias recebe neste sábado (22 de fevereiro), a partir das 10h, o lançamento do romance Sonata Patética, do escritor Menalton Braff. O evento contará com uma sessão de autógrafos e marca a publicação da obra pelo selo Ópio Literário, da Degustadora Editora. O evento, aberto ao público em geral, será na rua Garibaldi, 485, no Centro de Ribeirão Preto.

Com capítulos curtos e alternância de três narradores – os irmãos Marco Aurélio, Júlia e Augusto –, a narrativa explora as complexas relações familiares e as consequências da suspeita de traição amorosa. O enredo é marcado pela presença de Olívia, personagem que provoca reações intensas nos protagonistas e impulsiona a trama. “É um drama familiar envolvendo dois irmãos e uma irmã. Há uma quarta personagem secundária que servirá de eixo nas relações entre os irmãos”, comenta Menalton.

A obra de 215 páginas se desenvolve no ritmo da Sonata nº 8, de Ludwig van Beethoven, conhecida como Patética. “O título me veio do fato de que existe uma única sonata com apenas três movimentos”, explica o autor. “Então percebi que a estrutura narrativa do romance e da Sonata Patética do Beethoven era a mesma. Logo, cada um dos irmãos correspondia a um dos movimentos da Sonata”.

A editora Melissa Velludo, responsável pelo selo Ópio Literário, destaca a importância do lançamento. “É um grande prazer poder publicar o Menalton, que é um autor premiado e reconhecido, e de quem eu sou fã”, afirma. “Como todos os seus livros, este é muito bem escrito, literariamente muito bem elaborado e cheio de simbologias. É um romance que nós estamos muito felizes em publicar”.

Além da trama, a obra conta com prefácio assinado pela professora Elaine Cristina Mota, professora mestra em literatura comparada pela Unesp. Sonata Patética já está disponível em pré-venda pelo site https://www. degustadoraeditora.com.br/

Sobre o autor

O gaúcho Menalton Braff, 86 anos, é um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Com mais de 40 anos de carreira e 32 livros publicados, venceu prêmios como o Jabuti, em 2000, e o Machado de Assis, da Fundação Biblioteca Nacional, em 2020. Radicado em São Paulo desde 1965, Menalton reside na região de Ribeirão Preto há mais de três décadas.

Sobre a editora

O selo Ópio Literário, da Degustadora Editora, foi criado com o propósito de publicar obras da literatura brasileira contemporânea. Sonata Patética, de Menalton Braff, é o segundo livro do catálogo, que já conta com Instantâneos de Anas, de Cristina Bresser Campos, obra vencedora do 1º Concurso Literário da Degustadora Editora, em 2024. A segunda edição do concurso está com inscrições abertas até o dia 27 de abril de 2025.

Serviço

Lançamento do livro Sonata Patética, de Menalton Braff

Data: 22 de fevereiro de 2025 (sábado)

Horário: A partir das 10h

Local: Livraria A Degustadora de Histórias (rua Garibaldi, 485, Centro, Ribeirão Preto/SP)