"Sonho Lindo": Biguinho Sensação lança feat com Raquel dos Teclados Hit faz parte do novo DVD do artista "Biguinho Sensação - Ao Vivo Em Santarém" 02/08/2024



Hit faz parte do novo DVD do artista "Biguinho Sensação - Ao Vivo Em Santarém"

Nesta sexta-feira (02), será lançada a versão especial de "Sonho Lindo", interpretada pelo cantor de forró Biguinho Sensação em colaboração com Raquel dos Teclados.

A canção, na voz de Biguinho Sensação e Raquel dos Teclados, marca o segundo lançamento do novo projeto do artista e promete ser uma adição memorável ao repertório dos dois cantores, refletindo a paixão e a conexão com o público que caracterizam suas carreiras.

Este sucesso, originalmente consagrado por Raquel, ganhou uma nova interpretação durante a gravação do DVD "Biguinho Sensação - Ao Vivo Em Santarém". O evento realizado no Parque de Exposições Alacid Nunes, reuniu uma audiência de mais de 20 mil pessoas.

“Foi incrível regravar esse sucesso da Raquel em meu primeiro DVD. Ela é um fenômeno do forró, e é uma honra poder tê-la no meu novo projeto”, afirmou o cantor.

O projeto que contou com a produção de áudio do renomado produtor musical Junior Maya, do Akustic Studio, conhecido por seu trabalho com artistas como Zé Felipe, Leonardo e o projeto Amigos, teve a direção de vídeo conduzida por André Caverna, da Caverna Filmes, responsável por projetos com Naiara Azevedo e Gusttavo Lima, entre outros grandes nomes. No palco, com figurinos impecáveis assinados pelo renomado personal stylist Carlos Saad, Biguinho encantou com um corpo de ballet, cujas coreografias foram criadas por Rafaela Viscardi, do SBT.

Conhecido por hits como "Meu Xodó", Biguinho Sensação vem conquistando cada vez mais admiradores, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e uma base mensal de ouvintes no Spotify que ultrapassa 780 mil. Sua música autêntica e mensagens sobre amor têm contribuído para seu rápido crescimento no cenário musical brasileiro.