Sophia Stedile lança o álbum "O que seria se…" e mergulha em sentimentos e reflexões

Produzido pelo time de produtores da Alma Music, sob o comando do músico e CEO do selo Antonio Eudi e com oito faixas inéditas, o álbum reflete sobre sentimentos e experiências que acompanham o amadurecimento na vida jovem-adulta, trazendo um mergulho profundo no ser e existir

Ouça o álbum em todas as plataformas digitais

A cantora e compositora Sophia Stedile está pronta para emocionar o público com o lançamento de seu mais novo álbum, "O Que Seria Se...", que já está disponível nas plataformas digitais pela Alma Music. Produzido pelo time de produtores da Alma Music, sob o comando do músico e CEO do selo Antonio Eudi e com oito faixas inéditas, o álbum reflete sobre sentimentos e experiências que acompanham o amadurecimento na vida jovem-adulta, trazendo um mergulho profundo no ser e existir.

"Esse álbum carrega a aceitação de sentimentos que fazem parte do amadurecimento necessário da vida a partir dos 20 anos. Cada música representa um entendimento diferente, como a esperança em 'Tem Muito Ainda', a aceitação em 'Basta Ser Assim' e o amor em 'Ser Casa'.", explica Sophia.

‌



Ao falar sobre a sonoridade do projeto, Sophia destaca uma mistura autêntica de gêneros. "Quis trazer uma combinação de estilos que sempre gostei de ouvir. Minha ideia foi misturar jazz, R&B e lo-fi, com elementos da nossa rica regionalidade brasileira. É um mix de influências que sempre estiveram presentes em minhas playlists, tanto de sons antigos quanto novos."

A jornada de composição e produção foi desafiadora e enriquecedora para a artista. "As composições vieram de forma relativamente rápida, muitas originadas de poesias que transformei em músicas no estúdio. Algumas foram criadas em parceria com outros artistas, o que me permitiu aprender e amadurecer na parte de composição.", comenta. Dentre as colaborações, estão nomes como Dora Sanches ("Tempo"), João Klein ("O Que Seria Se"), Gabriel Mielnik e Barbara Ohana ("Quem Vai Ser").

‌



"A música nos aproxima. É incrível aprender uns com os outros, pois saímos de vícios criativos e descobrimos novos caminhos.", complementa Sophia.

As letras do álbum são uma fusão de experiências pessoais e reflexões universais. Faixas como "Ser Casa" e "Pra Quem" exploram sentimentos íntimos, enquanto "O Que Seria Se" e "Quem Vai Ser" trazem questionamentos coletivos sobre comportamento e auto aceitação. Sophia também revelou que duas músicas foram criadas em campings de composição na Alma com vários artistas, inspiradas pela troca de experiências e sentimentos recorrentes na vida de qualquer pessoa.

‌



Depois de dois anos de trabalho minucioso, Sophia está animada para compartilhar seu álbum com o mundo. "Estou feliz em colocar no mundo esse projeto. Acho que a sonoridade do álbum é diferente do que se espera de mim e do que estamos acostumados a escutar. Espero que esse novo estilo abrace os ouvidos de todos. Perguntaram-me recentemente que estilo é esse, e eu nem sei definir!", brinca a artista. "Estou animada e nervosa ao mesmo tempo."

Com um timbre rouco e marcante, Sophia Stedile se destaca pela espontaneidade e entrega. Desde cedo, a música esteve presente em sua vida, influenciada por seu pai. Sophia iniciou sua carreira em 2018, lançando um EP em inglês. Em 2019, conquistou reconhecimento com os sucessos "Insecure" e "Too Late", acumulando milhões de plays. Recentemente, lançou faixas como "Pretender" e o EP “Mais Uma História de Amor”, consolidando sua posição no cenário musical.

Sophia planeja dedicar 2025 à divulgação de "O Que Seria Se...". "Quero continuar trabalhando as músicas do álbum e quem sabe lançar alguns singles em parceria com amigos artistas. Mas, por enquanto, meu foco é 100% neste projeto", conclui.

Prepare-se para se emocionar com "O Que Seria Se...", uma obra que promete ressoar profundamente com os ouvintes, trazendo uma experiência sonora e emocional única.

CONFIRA A TRACKLIST DE "O QUE SERIA SE…"

1. Tempo

2. Tem Muito Ainda

3. Ser Casa

4. Quem Vai Ser

5. Pra Quem

6. Basta Ser Assim

7. É Tarde, Eu Sei…

8. O Que Seria Se

Links Sophia Stedile:

Instagram

YouTube

TikTok

Spotify