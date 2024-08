Sorriso Maroto fará apresentação especial no Maracanã Para encerrar a temporada 2024 da festa “Sorriso As Antigas” com chave de ouro, a banda do Sorriso Maroto acaba de divulgar uma surpresa... Cartão de Visita|Do R7 26/08/2024 - 14h21 (Atualizado em 26/08/2024 - 14h21 ) ‌



Para encerrar a temporada 2024 da festa “Sorriso As Antigas” com chave de ouro, a banda do Sorriso Maroto acaba de divulgar uma surpresa especial para os fãs. No dia 21 de dezembro, sábado , o show acontecerá no Maracanã para cerca de 60 mil pessoas. A abertura de vendas será dia 05 de setembro, ao meio-dia.

O grupo retorna ao Rio de Janeiro, onde aconteceu a primeira edição da festa, em novembro de 2022, na área recuada do estádio, que recebeu cerca de 8 mil pessoas. Além disso, a região onde fica o Maracanã é especial para Bruno, Sergio Jr, Vini, Cris e Fred, pois compreende os bairros onde o Sorriso Maroto começou.

Ao todo foram 04 edições do “Sorriso As Antigas” na capital carioca, que juntas receberam mais de 70 mil pessoas, e Bruno Cardoso comemora o feito. “Estamos, acredito eu, na melhor fase da turnê. É muito emocionante “voltar pra casa” nesse momento depois de quase dois anos rodando o Brasil. O Maracanã é, sem dúvida, o maior palco do mundo e queremos fazer uma festa do jeito que o público do Sorriso merece”, comemora Bruno Cardoso.

Além das quase 5 horas de show, a festa é uma experiência única, que vai além dos palcos, e inclui karaokê, totens interativos, espaços instagramáveis e diversas outras ações para os fãs, para garantir que o público possa viver uma experiência completa com o Sorriso.