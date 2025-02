Sorriso Maroto grava mais uma edição do "Sorriso Eu Gosto - No Pagode" Hoje, dia 20, o Sorriso Maroto grava ao ar livre mais um audiovisual do projeto “Sorriso Eu Gosto – No Pagode” Cartão de Visita|Do R7 20/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h47 ) twitter

Hoje, dia 20, o Sorriso Maroto grava ao ar livre mais um audiovisual do projeto “Sorriso Eu Gosto – No Pagode”. Os homenageados dessa vez são os grupos Raça Negra e Só Pra Contrariar, com participação especial de Luiz Carlos e Alexandre Pires. O evento será fechado para convidados.

“Ter Alexandre Pires e Luiz Carlos nesse projeto é juntar um marco temporal do pagode, já que eles foram responsáveis pelo boom do gênero, nos anos 90”, lembra Bruno Cardoso. “Nós fomos muito influenciados por eles, pelos programas de TV que faziam, tocando nas rádios, e pelos discos que lançaram. Esse DNA romântico do Sorriso Maroto, de falar de amores e desamores, vem muito desses dois grupos”, completa.

A ideia desse projeto é homenagear os artistas que fizeram parte da formação da carreira do Sorriso Maroto e que influenciaram profundamente a história musical do grupo nesses 27 anos. A primeira edição do “Sorriso Eu Gosto – No Pagode” reuniu 22 artistas do gênero e alcançou 1 bilhão de plays, rendendo ao Sorriso Maroto o álbum de platina triplo. A segunda homenageou Soweto e Exaltasamba, com a participação de Chrigor e Belo.

“O Sorriso Eu Gosto - No Pagode” é o sorriso despido, fazendo um pagode totalmente à vontade. Nesse novo volume, ou em parte dele, vamos reverenciar e homenagear as vozes que nos influenciaram a ser quem nós somos”, conta Bruno Cardoso.

A apresentação será fechada, para cerca de 500 convidados, no Bairro Joá, durante o dia. A data de lançamento será divulgada em breve.