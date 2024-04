Sorriso Maroto lança primeira parte do DVD "Sorriso Maroto As Antigas" A turnê “Sorriso As Antigas” tem viajado o Brasil todo e lotado grandes espaços nas principais capitais brasileiras

Créditos: Tulio Barros

A turnê “Sorriso As Antigas” tem viajado o Brasil todo e lotado grandes espaços nas principais capitais brasileiras. Os fãs do Sorriso Maroto estavam aguardando ansiosos por um registro desse show em DVD e ele finalmente chegou. O grupo lançou, dia 04 de abril , a primeira parte do projeto audiovisual “Sorriso Maroto As Antigas”, com imagens gravadas nas apresentações de Belo Horizonte, Salvador e São Paulo, nos meses de julho, setembro e dezembro de 2023, respectivamente.

“O ano de 2024 começa em março para o Sorriso, com o lançamento desse projeto e o retorno da turnê por todo o Brasil”, comemora o vocalista Bruno Cardoso. Dividido em três partes, o lançamento traz, nessa primeira etapa, 13 faixas das 40 que o grupo ainda vai disponibilizar futuramente, sem ordem cronológica.

Ouça aqui: https://smb.lnk.to/SoAsAntigasparte01

Ao todo são mais de 4 horas que serão disponibilizadas em áudio e vídeo. Os clipes, com imagens captadas nas três capitais, começam a ser exibidos no Youtube oficial do Sorriso, a partir de amanhã, dia 05. Serão dois clipes lançados, às quintas-feiras.

“Sem dúvidas será o maior projeto da nossa carreira, em todos os sentidos. Vamos levar pro nosso público um pouco da experiência do que é o show “Sorriso As Antigas”, além de comemorarmos os nossos 25 anos agora na telinha do nosso público”, completa Bruno, que também produziu o DVD ao lado de Sergio Jr e Lelê.

Faixas | Parte 1

1- Ainda Gosto De Você / Já Era

2- Águas Passadas

3- Engano / Diz Que Quer Ficar / Amar Você

4- Dependente

5- Indiferença/ Faz Assim

6- Boa Noite

7- Por Que

8- Me Olha Nos Olhos

9- Guerra Fria

10- Ainda Existe Amor Em Nós

11- Pôr Do Sol

12- Pra Sempre / O Que É, O Que É?

13- Não Tem Perdão

Ficha Técnica

Gravado ao vivo em Belo Horizonte, Salvador e São Paulo por Marcos Saboia, na Unidade Móvel Century (RJ)

Produção: Bruno Cardoso, Sergio Jr e Lelê (US3)

Produção executiva: Rodrigo Linhares e Rodrigo Araujo

Mixagem e masterização: Marcos Saboia