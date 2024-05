Cartão de Visita |Do R7

Sorriso Maroto lança segunda parte do DVD "Sorriso Maroto As Antigas" As imagens foram feitas nos meses de julho, setembro e dezembro de 2023, respectivamente em Belo Horizonte, Salvador e São Paulo

O Sorriso Maroto acaba de liberar mais 10 faixas do projeto audiovisual “Sorriso Maroto As Antigas”. As imagens foram feitas nos meses de julho, setembro e dezembro de 2023, respectivamente em Belo Horizonte, Salvador e São Paulo.

“O ano de 2024 começou em março para o Sorriso, com o lançamento desse projeto e o retorno da turnê por todo o Brasil”, comemora o vocalista Bruno Cardoso contando também que a parte 1 já teve mais de 30 milhões de plays. Dividido em quatro partes, o lançamento terá um total de 40 faixas, sem ordem cronológica.

Ouça aqui: http://SMB.lnk.to/ SorrisoAsAntigasParte2

Ao todo são mais de 4 horas que serão disponibilizadas em áudio e vídeo. Os clipes, com imagens captadas nas três capitais, começam a ser exibidos no Youtube oficial do Sorriso, a partir de amanhã, dia 24. Serão dois clipes lançados, às quintas-feiras.

“Estamos muito felizes em compartilhar mais alguns dos registros dessa turnê tão especial pra gente. O destaque dessa leva de músicas é para a faixa “Loucuras do Seu Coração”, uma composição minha e do Sergio”, conta Bruno.

Faixas | Parte 2

1 - Vai e Chora

2 - Loucura Do Seu Coração

3 - Sinais

4- Estrela Maior

5- Ela

6- Em Suas Mãos/ Disfarça

7- Meu Adeus

8- Fica Combinado Assim

9- Pra Mim Não É/ Se Eu Te Pego Te Envergo/ Instigante

10- E Agora? / Cadê Você

Ficha Técnica

Gravado ao vivo em Belo Horizonte, Salvador e São Paulo por Marcos Saboia, na Unidade Móvel Century (RJ)

Produção: Bruno Cardoso, Sergio Jr e Lelê (US3)

Produção executiva: Rodrigo Linhares e Rodrigo Araujo

Mixagem e masterização: Marcos Saboi