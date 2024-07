Sorriso Maroto lança terceira parte do projeto audiovisual "Sorriso Maroto - As Antigas A terceira parte do DVD “Sorriso Maroto – As Antigas” já está disponível em todas as plataformas digitais Cartão de Visita|Do R7 19/07/2024 - 23h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 23h53 ) ‌



A terceira parte do DVD “Sorriso Maroto – As Antigas” já está disponível em todas as plataformas digitais. Com 9 faixas, o projeto audiovisual traz imagens das apresentações que aconteceram em 2023, em Salvador, Belo Horizonte e São Paulo.

Ouça aqui: SMB.lnk.to/ SorrisoAsAntigasParte3

“Essa terceira parte do álbum é muito especial, pois temos pela primeira vez no show “As Antigas” uma participação, que é o Thiaguinho. Além disso, ela tem muitos dos clássicos do Sorriso. Se você não tomar uma gelada ao som do “Sorriso Maroto – As Antigas” e não convidar os amigos para curtir, algo errado está acontecendo com você”, brinca Bruno Cardoso.

Faixas | Parte 3

1 – Promessas (Participação: Thiaguinho)

2 – Sou Eu e Mais Ninguém (Participação: Thiaguinho)

3 – O que Tinha que Dar

4 – Clichê

5 – Tenho Medo / O Melhor Pedaço

6 – Brigas Por Nada / 1,65

7 – Coração Deserto / A Primeira Namorada

8 – Tudo Tem Saída / Na Cama

9 – É Diferente / Tarde Demais

Ficha Técnica

Gravado ao vivo em Belo Horizonte, Salvador e São Paulo por Marcos Saboia, na Unidade Móvel Century (RJ)

Produção: Bruno Cardoso, Sergio Jr e Lelê (US3)

Produção executiva: Rodrigo Linhares e Rodrigo Araujo