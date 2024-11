Sucesso de público, “A Lira dos 20 Anos - O Musical” chega ao Teatro Ipanema Rubens Corrêa Baseado no texto de Paulo César Coutinho Cartão de Visita|Do R7 23/10/2024 - 22h08 (Atualizado em 23/10/2024 - 22h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Baseado no texto de Paulo César Coutinho, espetáculo inovador percorre a trilha sonora dos anos de ditadura militar a partir da jornada de seis jovens idealistas em busca da liberdade

Após o grande sucesso da curtíssima temporada na Casa de Cultura Laura Alvim, “A Lira dos 20 Anos - O Musical” chega ao Teatro Ipanema Rubens Corrêa para apenas cinco apresentações nos dias 25 (às 19h), 26 (às 15h e 19h) e 27 (às 15h e 19h) de outubro, sexta, sábado e domingo. Baseado no texto teatral de Paulo César Coutinho, o espetáculo resgata a memória dos estudantes, trabalhadores, artistas e de todas as corajosas vozes que, apesar de terem suas asas cortadas nos anos de chumbo da ditadura militar no Brasil, voaram alto demais antes do tempo.

Esta adaptação intensa narra a jornada de seis jovens idealistas que, ao explorarem as descobertas da juventude, percebem que a liberdade é um sonho que exige coragem. Eles enfrentam dilemas pessoais, o terror do regime e a pressão para agir, muitas vezes resultando em tragédias. Temas como liberdade, machismo e homofobia são abordados com uma sinceridade poderosa, demonstrando que os gritos do passado permanecem atuais e ressoam nas falas e músicas dos personagens. A memória dessa época não será esquecida, graças à nossa escuta atenta e constante.

A montagem se destaca como um musical jukebox inovador, incorporando músicas emblemáticas do período da ditadura militar. Com 15 atores no elenco, o espetáculo oferece uma visão impactante da memória nacional dos anos de chumbo, utilizando canções que marcaram a resistência cultural da época.

‌



O projeto conta com direção cênica de Menelick de Carvalho, direção musical e arranjos de André Poyart, preparação vocal de Anna Priscilla Lacerda e coreografias de Soraya Bastos, prometendo uma experiência teatral emocionante e inesquecível.

Serviço:

‌



Local: Teatro Ipanema Rubens Corrêa, Rua Prudente de Morais - 824, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ

Temporada: de 25 a 27 de outubro, de sexta a domingo

‌



Sessões: 25/10 (19h), 26 e 27 (15h e 19h)

Entrada: R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira)

Vendas: https://linktr.ee/alirados20anosomusical

Gênero: Musical

Classificação indicativa: 14 anos

Duração do espetáculo: 120 minutos

Rede social: https://www.instagram.com/alirados20anos/

Ficha técnica:

Autoria: Paulo Cesar Coutinho

Adaptação: Menelick de Carvalho, André Poyart e Vitor Louzada

Direção cênica: Menelick de Carvalho

Diretor residente: Vitor Louzada

Direção musical e arranjos: André Poyart

Direção coreográfica: Soraya Bastos

Direção de produção: Isabela Coimbra

Elenco: Ana Flávia Provençano, Ana Lobo, Anna Priscilla Lacerda, Bernardo Pinheiro, Diogo Tebaldi, Gabriel Lemos, Guilherme Quadrado, Luana Warrak, Marcelo Alvim, Mariana Braga, Paulo Freitas, Pedro Mondaine, Ruan Guimarães, Yasmin Tozzi e Yke Leon

Desenho de luz: Wilson Reiz

Sonorização: áudio cênico

Assistência de direção coreográfica: Pedro Mondaine

Assistência de direção musical: Caio Loureiro

Preparação vocal: Anna Priscilla Lacerda

Cenografia: Victor Aragão

Figurino: Rebecca Cardoso

Projeto gráfico: Marcella Matsumoto

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho