Sucesso! Peruíbe comemora 65 anos com show do Façanha Grupo se apresentou na cidade no último domingo (18) ao lado de outro grande artista do samba, Xande de Pilares

A cidade de Peruíbe no Litoral Sul comemorou 65 anos neste domingo (18) com uma festa especial no Viva Verão 2024. Um dos principais destaques da noite foi o show do Grupo Façanha.

A apresentação foi aclamada pelo público, que conhecia todas as músicas do repertório, inclusive as do último audiovisual gravado pelo grupo no final do ano passado: “Pagode do Façanha 2”. Regravações e canções autorais como “Lobo Mau”, “Pé Na Areia”, “Falta Você”, “Expectativa Realidade”, “Bota Pra Tocar Tim Maia” e “Toda Vez” estavam no repertório.

“É muito bom ver o carinho das pessoas. Geral cantando nossas músicas. Somos muito queridos em Peruíbe, temos casa lá e é sempre uma alegria fazer festa com essa galera!”, conta Cauique, vocalista do Façanha.

A programação do evento no dia contou ainda com as participações de Xande de Pilares e da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo. “Sempre incrível encontrar o Xande. Melhor ainda subir ao palco com ele.”, diz Cauique.

Em 1995 os irmãos Cauique e Jhow se uniram a primos e amigos para formar o Grupo Façanha. Em 2007, ganharam destaque com o hit “Saudades do Amor”, sucesso nas rádios de todo o Brasil. Lançaram três discos de sucesso, incluindo o álbum “Façanha na Praia” e seu primeiro DVD. Cauique também se destacou como compositor, tendo suas músicas interpretadas por artistas como Thiaguinho e Diogo Nogueira. Em 2022, o grupo lançou o projeto “Pagode do Façanha” em três volumes, com participações especiais. Em 2023, lançaram “Pagode do Façanha 2”, que ganhou ainda mais o coração dos fãs.

Cauique, vocalista do grupo, também é reconhecido como compositor, tendo suas músicas interpretadas por diversos artistas brasileiros. Em 2017, a música “Pé na Areia”, escrita por ele , Rodrigo Leite e Diogo Leite, interpretada por Diogo Nogueira, se tornou um sucesso nacional, rendendo ao artista uma indicação ao Grammy Latino. Em 2022, Thiaguinho estourou com a composição de Cauique, “Falta Você”, e em 2023, “Delirante” se tornou tema do projeto musical Tardezinha. O Grupo Façanha, hoje formado por Cauique, Jhow e Jair, continua a deixar sua marca no cenário musical brasileiro, com composições de sucesso e shows animados.