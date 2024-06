Suel lança audiovisual com participação de Marvvila e Toni Garrido "Pôr do Suel - Ao vivo em Recife (Parte 1)" chega com 7 faixas

Suel compartilha a primeira parte de seu aguardado projeto audiovisual “Pôr do Suel – Ao vivo em Recife”. A gravação aconteceu no Parador, onde o artista cantou por mais de 5 horas para o público em euforia. Suel recebe Marvvila como participação especial em “Tomara” e Toni Garrido em “Oyá”. O lançamento é da Virgin Music sob licença exclusiva GH Records.

Ouça aqui: https://ghrecords.lnk.to/ PorDoSuel-Parte1

Assista aqui: https://youtu.be/6_OBHgG0iiM? si=jJcOYmBZS7kN3ON_

Feliz em compartilhar a primeira parte do projeto, Suel celebra Marvvila, que aparece na faixa-foco:

“Gravar com a Marvvila foi bom demais. Ela canta muito e a música combinou demais com ela e comigo. No que depender dos meus Corujas, já é sucesso garantido!”

A lista de faixas conta com medleys como “Esquece / Vício”, “Me Assume Ou Me Esquece / Sinais”, “Amor e Amizade / Cilada”, além das inéditas “Tô Melhor Sozinho” e “Tomara”.

A parte 1 do “Pôr do Suel – Ao vivo em Recife” ainda traz uma versão de “Oyá”, onde Toni Garrido é o convidado especial:

“Toni Garrido também é um ídolo para mim e cantar com ele foi uma honra. A música ‘Oyá’ tem uma mensagem que tá sempre atual.”

Suel e Allan Lima assinam a produção e direção musical, a direção geral é de Anselmo Troncoso e direção de fotografia de Douglas Caetano. A realização do projeto é de Lalaiá Music. Suel cantou com visual assinado por ND Styling.

“O ‘Pôr do Suel’ é uma grande festa, onde eu me divirto cantando músicas da minha carreira e dos meus ídolos. Recife foi o lugar escolhido para a gravação desse projeto e não faltou calor humano e muita alegria. Os maiores hits da minha trajetória também não podem faltar, e eles vêm numa pegada mais alegre, isso é a cara do ‘Pôr do Suel’. Tem até músicas de outros gêneros transformadas em pagode,” Suel finaliza.

A gravação aconteceu dia 14 de abril de 2024 e contou também com participações de Menos é Mais, Mr. Dan, Priscila Senna e Raphaela Santos em faixas que serão lançadas em outro momento.

Pôr do Suel – Ao Vivo em Recife (Parte 1)

Esquece / Vício (Allan Lima, Suel, Luiz Claudio, Prateado) Cidade Neon (Suel e Paulinho Simpatia) Me Assume Ou Me Esquece / Sinais (Allan Lima, Suel, Bruno Cardoso, Sérgio Jr. E Thiago Silva) Tomara com Marvvila (Anderson Ovo, Thiago Soares, Léo Menezes) Amor e Amizade / Cilada (Charlles Andre, Luiz Claudio, Delcio Luiz, Ronaldo Barcellos) Tô Melhor Sozinho (Allan Lima e Suel) Oyá com Toni Garrido (Prateado e Carica)