Suel lança "Cidade Neon", primeiro single de projeto audiovisual

Gravado em Recife com ingressos esgotados, registro mostra o artista em grande momento

Suel compartilha com os fãs a primeira novidade de seu aguardado projeto “Pôr do Suel – Ao vivo em Recife”. “Cidade Neon” abre o grandioso momento na carreira do cantor e compositor, que fortalece e expande a conexão com ouvintes do país inteiro. Escrita por Suel e Paulinho Simpatia, a romântica faixa resgata o forte lirismo que o artista sempre trouxe em sua carreira. A gravação aconteceu no Parador, em Recife, onde Suel cantou por mais de 5 horas para o público em euforia. O lançamento é da Virgin Music sob licença exclusiva GH Records.

Ouça aqui: https://ghrecords.lnk.to/ CidadeNeon

Assista aqui: https://youtu.be/RyxA78UJJYg

“A música ‘Cidade Neon’ sempre foi uma queridinha dos meus fãs. Gravei essa música pela primeira vez em 2004, mas nunca houve a oportunidade de trabalhar a divulgação dela. E, como no Pôr do Suel pode tudo, decidi trazer ela de volta, numa roupagem nova, porém, mantendo a alma clássica dela. Vamos sair em turnê pelo Brasil inteiro com essa festa, então todo pagodeiro e pagodeira podem se viciar no audiovisual do Pôr do Suel!”, conta o artista animado com o lançamento.

A nova versão de “Cidade Neon” conta com produção e direção musical de Suel e Allan Lima, além de direção geral de Anselmo Troncoso e direção de fotografia de Douglas Caetano. A realização do projeto é de Lalaiá Music. Suel cantou com visual assinado por ND Styling.

Sobre o projeto, Suel complementa:

“Pensa num cara pagodeiro… sou eu! O Pôr do Suel é uma grande festa, onde eu me divirto cantando músicas da minha carreira e dos meus ídolos. Recife foi o lugar escolhido para a gravação desse projeto e não faltou calor humano e muita alegria. Cresci ouvindo pagode 90 e eles foram meus professores, então, lógico que eu canto muitos sucessos dessa rapaziada. Os maiores hits da minha trajetória também não podem faltar, e eles vêm numa pegada mais alegre, isso é a cara do Pôr do Suel. Tem até músicas de outros gêneros transformadas em pagode. No Pôr do Suel pode tudo!”

A primeira parte do álbum será lançada em breve acompanhada do registro visual de cada música. A gravação aconteceu dia 14 de abril de 2024 e contou com participações de Toni Garrido, Menos é Mais, Mr. Dan, Marvvila, Priscila Senna e Raphaela Santos.

CIDADE NEON

(Suel / Paulinho Simpatia)

E nem a lua nem o sol

Nem a noite o meu lençol

Consegue me esconder dessa saudade

Pois quando o sol se vai e a noite cai

Procuro por você nessa cidade

Você me aquece e me faz esquecer o mundo lá fora

Me faz viajar quando estou contigo

Nada mais me apavora, mas quando o dia amanhece

Você simplesmente esquece dos momentos de carinho

E me deixa aqui sozinho

Amanheceu, na cidade a cor de neon

Nos lençóis o odor do batom

Nossa cama tão desarrumada

Amanheceu, minhas lágrimas vejo rolar

Sua fuga me faz confirmar que no fundo está apaixonada