Suki Waterhouse lança o single “Supersad” Suki Waterhouse revela "Supersad", single de seu novo álbum Memoir of A Sparklemuffin, anunciado para 13 de setembro via sub pop

Escute, aqui

Suki Waterhouse anuncia o lançamento de Memoir of a Sparklemuffin, seu novo álbum duplo de 18 faixas, que será lançado mundialmente na sexta-feira, 13 de setembro de 2024, pela Sub Pop.

Suki também compartilha “Supersad”, o explosivo single iniciado por um ritmo acelerado de bateria e guitarra. “Tentei escrever uma música dos anos 90 que você poderia ouvir tocando no shopping em Clueless ou como faixa de abertura de Legalmente Loira”, diz ela. O single foi produzido por Brad Cook e pelo produtor executivo do álbum, Eli Hirsch, e escrito por Suki com Chelsea Balan, John Mark Nelson e Lilian Caputo.

Também foi lançado hoje o videoclipe oficial de “Supersad”, no qual Suki interpreta uma protagonista e sua fada madrinha do game show. O novo visual brilhante é da cineasta e colaboradora criativa de longa data Émilie Richard-Froozan.

Asista ao vídeo de "Supersad" aqui.

A música de Suki soa como uma colagem de suas inspirações, experiências e emoções, costuradas por entrega vocal, melodias e uma narrativa evocativa. Ela funciona como uma imagem espelhada de sua vida como criativa, artista, atriz, modelo e mãe, mas também quebra o vidro para revelar a verdade. Ela se apoia em uma paleta sonora em constante evolução para transmitir o que está sentindo - seja folk americano, alternativo dos anos 90, indie da virada do século ou pop de outro mundo. Agora, a cantora com certificado de platina se afirma como uma presença versátil, vibrante e vital em Memoir of a Sparklemuffin.

Suki deu vida a esse corpo de trabalho com o produtor executivo do álbum, Hirsch, além de Jonathan Rado (Weyes Blood, Father John Misty, Beyoncé), Cook (Bon Iver, War on Drugs, Snail Mail), Greg Gonzalez (Cigarettes After Sex), Rick Nowels (James Blake, Lana del Rey) e Natalie Findlay e Jules Apollinaire da banda Ttrruuces (com quem ela compôs “Good Looking” e “OMG”).

Ela vinculou livremente essas 18 faixas a um conceito central transformador representado pela aranha Sparklemuffin.

“Eu me deparei com a aranha Sparklemuffin, que é extremamente colorida, faz uma dança alucinante e sua companheira a canibalizará se não aprovar a dança. É uma metáfora para a dança da vida em que todos nós estamos envolvidos. O título me pareceu hilário, ridículo e maravilhoso.”

A Suki’s The Sparklemuffin Tour, sua turnê de 25 cidades na América do Norte em divulgação do álbum, começa agora no Love Letters Festival, em Salt Lake City, na sexta-feira, 27 de setembro, e fará paradas em Los Angeles, Nova York, Chicago, Boston, Toronto, Montreal e muito mais. Antes da turnê, Suki também se apresentará no Day In Day Out de Seattle (12 de julho), no All Points East de Londres (18 de agosto) e apoiará Mitski no Moda Theatre de Portland, OR (21 de setembro). Visite https://laylo.com/ sukiwaterhouse/m/ sparklemuffintour.

Memoir of a Sparklemuffin estará disponível em CD/2xLP/CS/DSPs na Sub Pop. As reservas de LPs em megamart.subpop.com (EUA), Mega Mart 2 (Reino Unido/UE) e lojas de discos em geral receberão a edição limitada Loser em vinil Sparklemuffin Pearl (América do Norte) e Sparkle Starlight (Reino Unido/Europa). Há também um vinil Afterglow Purple, além de novos produtos da Suki disponíveis em sua loja oficial (todas as cores de vinil da edição limitada estão disponíveis enquanto durar o estoque)

Inicialmente, Suki apresentou Memoir of a Sparklemuffin com os singles “To Love”, “OMG”, “Faded” e “My Fun”, atraindo os ouvintes para a teia pegajosa de Sparklemuffin. O último single é atualmente a trilha sonora da nova campanha do fone de ouvido Sonos Ace, na qual Suki também estrela.

Tracklist:

1. Gateway Drug

2. Supersad

3. Blackout Drunk

4. Faded

5. Nonchalant

6. My Fun

7. Model, Actress, Whatever

8. To Get You

9. Lullaby

10. Big Love

11. Lawsuit

12. OMG

13. Think Twice

14. Could've Been A Star

15. Legendary

16. Everybody Breaks Up Anyway

17. Helpless

18. To Love

