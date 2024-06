Susanne Stersi estreia "Mensagem de Despedida", single que antecede primeiro EP de pagode

Alto contraste

O novo som integra o próximo EP da artista que traz produção do renomado Pezinho e composições de Lary, Umberto Tavares e muito mais

Faça o pré-save de "Mensagem de Despedida"

A cantora e compositora Susanne Stersi, ou também conhecida como "Barbie do Pagode", estreia seu novo trabalho autoral que antecede o futuro EP da carreira. Intitulada "Mensagem de Despedida", o som carrega uma temática contemporânea mesclada com o charme dos pagodes dos anos 90. A faixa, que chega com produção do renomado Pezinho, na produtora Fórmula do Samba, já está disponível em todas as plataformas digitais.

Estreando os lançamentos de 2024, essa é uma composição autoral da artista. A canção nasceu no quarto de Susanne, em uma única e simples (não tão simples) madrugada. "Lembro que a escrevi muito rápido. E logo que terminei senti que era uma música especial", afirma Susanne.

A cantora conta que a melodia do refrão foi o ponto de partida, e a letra foi desenvolvida para transmitir a mensagem desejada. A intenção era criar uma história amorosa com suas nuances, mantendo um tom leve e divertido, típico do pagode, que convida o público a curtir e cantar junto.

Na história, a mulher encontra quem facilmente seria seu 'par ideal' e inicia um relacionamento amoroso, porém resolve pôr um fim quando percebe que quando se trata de amor, a razão não tem vez. Ela de fato sabia que aquele homem seria seu 'par ideal', mas não adianta, porque o coração dela pertence a outro.

Com um “dererê” viciante e preparado para ser chiclete na boca dos ouvintes, "Mensagem de Despedida" também chega acompanhada de uma melodia envolvente que promete conquistar o público que ama aquele pagode romântico.

Este single marca a primeira colaboração de Susanne Stersi com a Fórmula do Samba, um dos principais e mais renomados estúdios de produção musical do gênero, localizado em São Paulo. Em uma semana intensa de gravação na capital paulista, Susanne, seu produtor Pezinho e toda a equipe deram vida ao novo projeto da artista, que traz músicas inéditas, feats e composições autorais e de compositores como Lary e muito mais.

"Poder ter meu trabalho produzido pelo grande produtor Pezinho, na Fórmula do Samba é uma honra gigante. Além de todos os profissionais envolvidos, os músicos, cantores, compositores, assessoria, fotografia… É muito bom estar rodeada de pessoas que assim como eu, tem paixão e verdade no seu propósito. Faz toda diferença. O processo de produção foi muito enriquecedor e eu fiquei muito feliz com o resultado. Em breve o público vai conhecer tudo que preparamos", ela afirma.

Entre todas as grandes apostas produzidas para este futuro projeto, "Mensagem de Despedida" foi a escolhida para estrear e mostrar o gostinho do que está por vir. Sobre a decisão, Susanne conta: "Achamos que seria bacana começar a apresentar o trabalho com uma faixa inédita e de minha autoria. Acho que é um pagode que representa bem minha identidade musical e que vai trazer muita identificação com o público, principalmente o feminino".

Quanto ao que espera para o lançamento, ela pondera: "Tentando não criar expectativas, porém é quase impossível, né? (risos). De fato estou muito ansiosa para lançar mas ao mesmo tempo já me sinto muito feliz e realizada por ser porta-voz de um trabalho que eu acredito tanto. Espero que a galera ouça, cante nas resenhas, nos shows, no chuveiro, no churrasco… Desejo muito ver meu pagode acontecendo no Brasil e estou buscando meu melhor todos os dias pra que esse desejo se torne realidade. É o Pagode da Barbie: da Pavuna pro Mundão", finaliza.

