Suzy Brasil estreia “Made in Brasil” no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca Novo stand up comedy da Drag Queen, fenômeno do humor brasileiro, relembra divertidas histórias dos seus mais de 25 anos de vida artística...

Novo stand up comedy da Drag Queen, fenômeno do humor brasileiro, relembra divertidas histórias dos seus mais de 25 anos de vida artística e mais de 40 anos de vida do seu criador, Marcelo Souza

Créditos: Claudio Tizo

Vencedora do Prêmio Prio do Humor em 2023 pelo espetáculo “Bye Bye Bangu” e vice-campeã da terceira temporada do “Lol Brasil – Se Rir, Já Era” do Amazon Prime, Suzy Brasil estreia seu novo stand up comedy, “Made in Brasil”, no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca, nos dias 23, 24, 30 e 31 de março, sábado, às 21h, e domingo, às 19h. No show, Suzy relembra divertidas histórias dos seus mais de 25 anos de vida artística e mais de 40 anos de vida do seu criador, Marcelo Souza.

Suzy Brasil é a Drag Queen do ator, comediante e roteirista Marcelo Souza, conhecida por programas do Multishow como “A vila”, com Paulo Gustavo, e “Ferdinando Show”, com Marcus Majella, e de filmes como “Carlinho e Carlão”, com Luís Lobianco. Ele ainda foi roteirista de famosos programas como “Xilindró”, “Baby e Rose”, “Treme Treme” e “Ferdinando.Doc”, além de atuar em inúmeras peças de teatro.

Neste novo projeto, Suzy reafirma a parceria feita com Diogo Camargos, Claudio Tizo e Jonatan Fonseca, equipe que criou o espetáculo também indicado ao Prêmio Prio do Humor: “Bye Bye Bangu”, no qual Suzy saiu vencedora e foi convidada a participar do programa “Que História é essa, Porchat?” num dos episódios de maior audiência da temporada.

- “Made in Brasil” é um divertido show biográfico com músicas e passagens hilárias de perrengues bastante divertidos que vivi desde a infância, passando por shows em boates, aulas no presídio, festas de casamento e o dia em que fui uma das “Paquidrags” e dividi o palco com a Xuxa em uma festa famosa no Rio de Janeiro – conta Souza.

FICHA TÉCNICA

Texto e Direção: Diogo Camargos

Interpretação: Suzy Brasil

Produção: Claudio Tizo e Jonatan da Fonseca

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Realização: Slapt!!! Produções artísticas

SERVIÇO

Teatro dos Grandes Atores - Sala Vermelha

Dias - 23, 24, 30 e 31 de março

Horário: sábados, às 21h, e domingos, às 19h

Endereço: Avenida das Américas, 3.555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), vendas pelo site https://divertix.com.br/teatro/made-in-brasil

Duração: 80 minutos

Gênero: comédia

Classificação etária - 16 anos

Mais informações: https://teatrodosgrandesatores.com.br/eventos/made-in-brasil/