SVO Secreto recebe ÀVUÀ em 12 de setembro Formado por Bruna Black e Jota.pê, o duo traz sua música ao projeto no Shopping Vila Olímpia Cartão de Visita|Do R7 06/09/2024 - 02h01 (Atualizado em 06/09/2024 - 02h01 ) ‌



Formado por Bruna Black e Jota.pê, o duo traz sua música ao projeto no Shopping Vila Olímpia

O duo ÀVUÀ, formado Jota.pê e Bruna Black, faz uma única apresentação no projeto SVO Secreto, no Shopping Vila Olímpia, no dia 12 de setembro, às 19h. A apresentação faz parte do projeto que reúne música, cultura e experiências exclusivas, oferecendo ao público performances em formato intimista. O evento, que acontece no Terraço do 3º Piso, é gratuito e os ingressos podem ser resgatados pelo aplicativo Multi.

O ÀVUÀ surgiu após a colaboração entre os dois artistas na faixa "Conte Comigo". Motivados pela parceria, Bruna e Jota.pê decidiram oficializar o duo em 2021. Pouco tempo depois, participaram do álbum "ONZE", uma homenagem a Adoniran Barbosa, onde interpretaram canções inéditas ao lado de artistas como Elza Soares e Zeca Baleiro. O projeto foi indicado ao Latin GRAMMYs 2021.

Ainda em 2021, o ÀVUÀ gravou no ColorsxStudios, um dos maiores canais de música do mundo, que já recebeu artistas como Emicida, Billie Eilish e Liniker. A apresentação no SVO Secreto permitirá ao público acompanhar de perto o trabalho de Bruna Black e Jota.pê, que combinam diversas influências e estilos musicais.

Sobre o SVO Secreto

Projeto de entretenimento, vencedor do Prêmio ABRASCE 2024, oferecido pela Associação de Shoppings Centers do Brasil na categoria Eventos e Promoções. Em 2023, mais de 80 artistas participaram do SVO SECRETO, proporcionando momentos inesquecíveis de música e cultura para públicos de todas as idades. Com um formato inovador, o evento mantém uma atmosfera de expectativa e descoberta, oferecendo aos frequentadores uma experiência única a cada semana.

Com curadoria artística e a produção executiva que estão sob a responsabilidade da agência Live on Tour, dirigida por Ricardo Nhãm e Juliano Rocha trouxeram na primeira temporada uma variedade de artistas renomados como Carlinhos Brown, Buchecha, Di Ferrero, Gabi Martins, Johnny Hooker, Ana Cañas, Fat Family, Supla, Day Limns, Mahmundi e o podcast Venus.

Serviço

SVO SECRETO – ÁVUÀ

Data: 12/09 – quinta-feira

Horário: Abertura às 19h

Faixa etária: Maiores de 16 anos (acompanhados de um adulto responsável)

Evento Gratuito – Ingressos devem ser resgatados pelo app MULTI. Limitado à 1 por CPF

Local: Terraço – 3º Piso

Endereço: R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia, São Paulo.