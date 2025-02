Tamino lança o dueto “Sanctuary” com Mitski Hoje, com o lançamento de “Sanctuary”, Tamino une forças com uma de suas artistas favoritas e apresenta um novo lado de sua composição... Cartão de Visita|Do R7 24/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 24/01/2025 - 17h26 ) twitter

Escute aqui.

Hoje, com o lançamento de “Sanctuary”, Tamino une forças com uma de suas artistas favoritas e apresenta um novo lado de sua composição. Como o mais recente single de seu próximo álbum, Every Dawn’s a Mountain, e o único dueto em um disco majoritariamente escrito sozinho, “Sanctuary” traz os vocais de Mitski e narra uma história de esperança e sofrimento. Ao longo de seis versos emocionantes, que se elevam sobre a maré crescente das cordas e o toque suave da bateria, Tamino e Mitski cantam solo e em harmonia, trocando revelações e harmonias. Não há refrão, apenas um fluxo poético de confissões e pensamentos, entregues pelas vozes poderosas e complementares dos dois artistas.

Tamino e Mitski começaram como fãs em comum, antes de se tornarem amigos, companheiros de turnê e colaboradores. Ele descobriu Puberty 2, de Mitski, durante um período crucial em que estudou em Amsterdã e se apaixonou instantaneamente pelo trabalho dela. Os anos se passaram e ele recebeu uma mensagem de Mitski, primeiro com a ideia de fazer música juntos e depois com o convite para apoiá-la em uma série de shows na América do Norte no início de 2024. Levou meses até que Tamino formasse a semente de uma música que ele achava que tinha o poder ou o potencial para os dois, então ele compartilhou uma demo, moldou a letra em conjunto por mensagem de texto e marcou uma data para que Mitski se juntasse a ele no estúdio. Ainda assim, “Sanctuary” ainda não havia nascido. Tamino continua:

“Duas semanas antes de nossa sessão de estúdio programada, eu tinha dúvidas se a música atual era adequada o suficiente para um dueto. Eu me juntei ao meu amigo Alessandro Buccellati (SZA, Arlo Parks) na minha casa em Nova York, onde, apesar das minhas dúvidas, escrevemos a música de 'Sanctuary' em poucas horas. Na manhã seguinte, escrevi a letra, gravei uma pequena demo e a enviei para Mitski, que a adorou e, como eu, a preferiu à outra música. Perguntei se ela achava que era necessário fazer alterações na letra, mas ela gostou do jeito que estava. Duas semanas depois, ela foi ao estúdio, onde escreveu lindas harmonias e gravou sua parte ao meio dia.

Normalmente, escrevo sozinho e só deixo outras pessoas entrarem bem mais tarde no processo, quando as músicas já têm uma forma. Colaborar com o Alessandro foi uma revelação no sentido de que, pela primeira vez, sinto que compor como uma dupla resulta em músicas que acho que valem a pena ser lançadas. Nesse álbum, “Sanctuary” é a única faixa que nasceu totalmente dessa dinâmica de trabalho. É também a última adição ao disco. Esses aspectos, combinados com o fato de que a música apresenta uma segunda voz em um disco que, por outro lado, é muito pessoal, tornam a faixa um pouco estranha. Ainda assim, ela parece ser uma faixa essencial nesse álbum. Não vou analisá-la aqui, mas basta dizer que não consigo imaginar esse álbum sem ela. Além disso, também é um momento de beliscão toda vez que ouço a voz de Mitski se elevando em 'Sanctuary', especialmente quando me lembro do meu tempo em Amsterdã, onde ela se elevou por muitos dias.”

-Tamino-Amir Moharam Fouad