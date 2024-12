Tamino revela o single “Dissolve” Tamino revela o último single “Dissolve” de seu próximo álbum Every Dawn's a Mountain, um dos principais pontos focais do disco que... Cartão de Visita|Do R7 05/12/2024 - 15h09 (Atualizado em 05/12/2024 - 15h09 ) twitter

Tamino revela o último single “Dissolve” de seu próximo álbum Every Dawn's a Mountain, um dos principais pontos focais do disco que destaca seu principal pilar sonoro – o oud árabe – o instrumento de cordas sem trastes que ele vem tocando há vários anos. Originalmente escrita no meio do inverno, “Dissolve” surgiu durante uma longa estadia em Nova York, enquanto ele morava em um pequeno apartamento no sexto andar, sem água quente, na Bedford Avenue. Algum tempo depois, ele começou a tocá-la ao vivo, cantando a letra inacabada e, no setlist, simplesmente a chamou de “Bedford”, em homenagem ao local de nascimento da música. A faixa gradualmente se tornou um destaque dos shows de Tamino e, da mesma forma, com suas exuberantes melodias cheias de oud, tornou-se uma verdadeira peça central do novo álbum.

Lançado em 21 de março de 2025 pela erēmia/Communion Records, Every Dawn's a Mountain é alimentado pela sensação de fogo e pela percepção de que tudo o que foi construído antes e dentro de você está prestes a queimar – talvez para melhor. O disco trata de perda, deslocamento, rompimento e abandono do passado. Dessas brasas de destroços emocionais, Tamino emerge e entra em seu próximo capítulo. Escrito principalmente em sua nova casa, a cidade de Nova York, o LP traz um novo começo para o artista belga-egípcio cuja música lhe rendeu colaborações com Mitski, Colin Greenwood, do Radiohead, David Byrne e uma vaga de abertura para Lana Del Rey. Ele é a atração principal de arenas na maior parte da Europa e no Oriente Médio e, como Bob Boilen declarou certa vez, Tamino tem “uma das vozes mais notáveis e memoráveis que já agraciaram o Tiny Desk."

O single principal do álbum, “Babylon” lançado recentemente, já foi aclamado com grande cobertura nas rádios – o que lhe rendeu participações no Coffee House, Acoustic Café, WXPN e World Café da SiriusXM – além do amor adicional de plataformas de streaming e listas de reprodução internacionais, incluindo a cobiçada New Music Friday do Spotify nos EUA, além de estar na Rolling Stone, The Independent e NYLON, que chamou o novo álbum de “um ponto de virada” em uma entrevista recente.

Embora ele tenha sido inspirado a aprender a tocar violão por seu avô – o famoso cantor egípcio Muharram Fouad –, os arranjos do álbum são em grande parte marcados pelo som de seu oud árabe. A voz de Tamino se destaca por toda parte, passando de profunda e sensual em um momento para um falsete trêmulo no momento seguinte. “Usar a música para transmitir mensagens mais profundas é a chave para o que Tamino faz”, descreveu o The Guardian. “Isso levou muitos a compará-lo ao falecido cantor americano Jeff Buckley, mas com arranjos orquestrais que remetem à sua linhagem árabe.”

Produzido por Tamino e pelo colaborador de longa data PJ Maertens, com coprodução de Eric Heigle (Arcade Fire, Dawn Richard) e Alessandro Buccellati (Arlo Parks, SZA), e produção adicional de Chris Messina (Bon Iver, Big Red Machine), Zach Hanson (Bon Iver, Sylvan Esso) e Jo Francken, Every Dawn's a Mountain segue seu álbum Sahar, de 2022, e sua estreia Amir, de 2019, e é apoiado principalmente pela banda de músicos ao vivo de Tamino. Em março e abril, ele fará shows em Roma, Berlim, Paris e Londres antes de voltar à estrada para uma turnê pela América do Norte.

Every Dawn’s a Mountain Tracklist:

My Heroine

Babylon

Every Dawn's a Mountain

Sanpaku

Sanctuary

Raven

Willow

Elegy

Dissolve

Amsterdam

