Tânia Alves participa do projeto Tangos e Boleros O espetáculo "Tangos e Boleros – grandes clássicos e suas histórias" retorna ao palco do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas



O espetáculo "Tangos e Boleros – grandes clássicos e suas histórias" retorna ao palco do Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, e desta vez, com a participação especial da atriz e cantora Tânia Alves. A apresentação promete emocionar e trazer à tona as mais belas recordações. Trata-se de um espetáculo cênico musical que leva o público a uma viagem no tempo, resgatando os momentos áureos dos tangos e boleros que marcaram o início do século XX.

Sob a condução do ator e cantor Marcio Miranda, a plateia será guiada por uma narrativa rica em histórias e curiosidades sobre as composições e seus criadores. Acompanhado por músicos e bailarinos, Marcio Miranda trará à vida clássicos de ícones como Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Roberto Goyeneche, Trio Los Panchos, Buena Vista Social Club, Agustin Lara e Consuelo Velasques, além de homenagear grandes nomes brasileiros como Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira e Ângela Maria.

TANGOS E BOLEROS CONVIDA

A novidade desta apresentação é a participação especial da atriz e cantora Tânia Alves, cuja voz e presença cativante prometem adicionar uma nova camada de emoção ao espetáculo. Estas apresentações fazem parte do Projeto "Tangos e Boleros Convida", que trouxe, no mês de maio de 2024, o radialista e cantor Acir Antão, da Rádio Itatiaia, com o objetivo de enriquecer ainda mais a experiência do público.



No repertório, prepare-se para se deleitar com sucessos do tango como "Por una Cabeza", "A Media Luz", "El Día que me Quieras", "La Cumparsita", além de grandes boleros como "Quizás", "Aquellos Ojos Verdes", "Amapola", "Historia de un Amor" e "Bésame Mucho". Cada canção será uma viagem pela memória e pela alma, proporcionando um verdadeiro deleite cultural.

Além de Marcio Miranda nos vocais e a participação de Tânia Alves, o espetáculo conta com Graça Bastos no piano, Ronei Costa no acordeon e violão, Daniel Rodrigues (violão), Paulo Thomaz no violino, Georges Succar na percussão e os bailarinos Mônica Sant´Anna e Denilson Silva.

Serviço

Tangos e boleros convida Tânia Alves

Data: 24 e 25 de agosto

Horário: Sábado às 20h e domingo às 16h

Classificação livre

Ingressos: R$100 (inteira)

Ingressos solidários: R$ 60 (preço único), mediante doação de 1 pacote de fralda geriátrica ou 1kg de alimento não perecível no dia do espetáculo.

ADQUIRA SEU INGRESSO

Entrevista com Tânia Alves

Site MTC: Tânia, você tem uma carreira multifacetada que abrange televisão, cinema, teatro e música. Como você equilibra essas diferentes formas de expressão artística em sua vida profissional?

Tânia Alves: Mantenho minha saúde, meu corpo e minha voz, ou seja, minhas ferramentas de trabalho sempre em forma! E procuro fazer o “quebra-cabeça” da minha agenda com criatividade e discernimento.

Site MTC: Seu trabalho musical inclui uma ampla gama de estilos, como forró, salsa, tangos e boleros. O que atrai você a esses ritmos e como eles influenciam sua abordagem artística?

Tânia Alves: A diversidade de estilos me estimula. Acredito que também ampliam minha gama de recursos.

Site MTC: No final dos anos 90, você gravou cds icônicos de tangos e boleros. Como foi o mergulho nesses estilos e o reconhecimento do público para trabalhos tão marcantes?

Tânia Alves: Gosto desse material, pois sou muito romântica e visceral. O mergulho na minha alma é profundo! Existe uma enorme fatia no mercado para esses clássicos! As pessoas adoram uma “dor-de-cotovelo”!

Site MTC: Falando do espetáculo "Tangos e Boleros - grandes clássicos e suas histórias", o que o público pode esperar de sua participação nessa apresentação especial em Belo Horizonte?

Tânia Alves: Muita entrega e emoção!

Site MTC: Seu papel como Maria Bonita na minissérie "Lampião e Maria Bonita" marcou época na TV brasileira. Como foi interpretar uma figura tão icônica da nossa história?

Tânia Alves: Minha relação com Maria Bonita é um compromisso transcende a arte de interpretar. É uma missão divina! É o espaço de cura pelo Amor, que se chama Spa Maria Bonita!

Site MTC: Para encerrar, quais são seus próximos projetos e o que mais os fãs podem esperar de Tânia Alves nos próximos anos?

Tânia Alves: O lançamento de uma série e seis filmes que fiz depois da pandemia e a turnê nacional do meu monólogo "Criogenia de D".

