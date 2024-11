Teatro Bradesco celebra 15 anos com o show histórico Titãs Microfonado Espetáculo também estará disponível no canal oficial do Teatro Bradesco, no YouTube, a partir de 30 de outubro Cartão de Visita|Do R7 15/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h28 ) twitter

Espetáculo também estará disponível no canal oficial do Teatro Bradesco, no YouTube, a partir de 30 de outubro

No dia 22 de outubro (terça-feira), o Teatro Bradesco celebrará seus 15 anos como um dos maiores símbolos da cultura e do entretenimento no Brasil. Para comemorar essa data especial, o público contemplará uma noite inesquecível com o show intimista dos Titãs, Microfonado. Sérgio Britto, Branco Mello e Tony Bellotto, acompanhados por Beto Lee e Mario Fabre, apresentarão novas versões dos clássicos da banda, além de músicas do álbum Olho Furta-Cor. Os ingressos estão disponíveis: https://uhuu.com/ evento/sp/sao-paulo/titas- microfonado-15-anos-do-teatro- bradesco-13789

O show terá as participações especiais de Ney Matogrosso, Vitor Kley, Luiza Possi, Roberto de Carvalho e promete ser um dos grandes momentos do ano, unindo diferentes gerações da música brasileira em um espetáculo inesquecível. Além disso, o evento contará com elementos cenográficos especiais e surpresas que irão celebrar a trajetória de sucesso do Teatro Bradesco, proporcionando ao público uma imersão na história do espaço e seus grandes momentos.

Com direção de Otávio Juliano e desenho de luz de Guilherme Bonfanti, Titãs Microfonado oferece uma releitura envolvente e íntima dos clássicos da banda, aliando proximidade com o público e uma sonoridade mais diversificada. "Depois do grande sucesso do Encontro, sentimos a necessidade de reencontrar nosso público em teatros e voltar a tocar algumas canções importantes que ficaram de fora da turnê com os ex-integrantes", comenta Tony Bellotto.

A apresentação explora uma nova dimensão musical, com arranjos acústicos e semi-acústicos, guitarras elétricas, pianos acústicos e elétricos. "Os shows elétricos nas grandes arenas são sempre muito bons, mas esse show, concebido para teatros, é muito especial pela proximidade e cumplicidade com o público", ressalta Branco Mello.

O show será integralmente gravado para o projeto “Teatro Bradesco Apresenta” e posteriormente disponibilizado no canal oficial do YouTube do Teatro Bradesco, permitindo que todo público reviva essa celebração.

No repertório, sucessos como Sonífera Ilha, Epitáfio e Flores dividem espaço com faixas mais recentes do álbum Olho Furta-Cor, como Apocalipse Só, Raul e Como É Bom Ser Simples. Clássicos como Enquanto Houver Sol e A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana também marcam presença, garantindo uma experiência completa e nostálgica. "Fora violões e piano acústico, entram também neste show guitarras semi-acústicas, piano elétrico e hammond, o que traz mais cor e diversidade para o espetáculo", acrescenta Sérgio Britto.

SERVIÇO TITÃS “MICROFONADO”

Local: Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – 3º piso - Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Data: 22 de outubro de 2024

Horário do show: 20 horas

Abertura da casa: 18 horas

Duração: 90 minutos.

Classificação: 12 anos. Menores somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

INGRESSOS

A partir de R$100

Clientes Bradesco têm 50% de desconto no valor do ingresso

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com - com taxa de serviço - https://uhuu.com/evento/sp/ sao-paulo/titas-microfonado- 15-anos-do-teatro-bradesco- 13789

Bilheteria física – sem taxa de serviço.