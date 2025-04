Teatro Nova Iguaçu Petrobras celebra três anos com show gratuito de Sandra Sá Evento “Energia para Cultura - 3 anos” trará novidades e fará um passeio pela história do espaço, que transformou a cena cultural na... Cartão de Visita|Do R7 10/04/2025 - 13h25 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h25 ) twitter

Evento “Energia para Cultura - 3 anos” trará novidades e fará um passeio pela história do espaço, que transformou a cena cultural na Baixada Fluminense, com mais de 1 mil apresentações e impacto em mais de 600 mil pessoas

O Teatro Nova Iguaçu Petrobras, um dos principais espaços culturais da Baixada Fluminense, comemora três anos em festa! O evento “Energia para Cultura - 3 anos” acontece no dia 16 de abril, quarta-feira, às 19h, com muitas intervenções e performances artísticas e show gratuito da cantora Sandra Sá. Será uma grande celebração de momentos marcantes da trajetória do teatro, que, desde a sua inauguração, se consolidou como um palco de grandes espetáculos, encontros e experiências inesquecíveis.

Além da apresentação da consagrada cantora, a noite contará com uma exposição de fotos e vídeos, revivendo a emoção de grandes espetáculos e eventos que fizeram história no teatro, homenagens, performances surpresas e o anúncio de novidades para 2025 que prometem impactar ainda mais a cena cultural da Baixada.

Do Sonho à Realidade

‌



O Teatro Nova Iguaçu Petrobras foi fundado em 2022 a partir do sonho do empreendedor cultural Rômulo Sales de fortalecer a cultura na Baixada Fluminense e ampliar as opções culturais para a população da região. E com o apoio e patrocínio imprescindível da Petrobras, o teatro se tornou uma referência em termos de qualidade, infraestrutura e diversidade de programação, conectando artistas, produtores e o público.

Com capacidade para 600 espectadores, o teatro é equipado com tecnologia de ponta em iluminação e som, oferecendo um palco adequado para grandes produções e eventos de diversos gêneros. A acessibilidade também é uma prioridade, com infraestrutura adaptada para todos os públicos, além de camarins e áreas técnicas de primeira linha para receber artistas e equipes.

‌



Quando a cultura faz a diferença

Desde a sua inauguração, o Teatro Nova Iguaçu Petrobras acolheu mais de 1 mil apresentações, recebendo mais de 400 artistas e atingindo um público superior a 600 mil pessoas. Em três anos de atividades, o espaço se consolidou como um verdadeiro pilar cultural da Baixada Fluminense, contribuindo com o crescimento da cena artística local e nacional. Com a continuidade das parcerias, a expansão das ações culturais e a ampliação do seu público, o teatro segue firme no propósito de promover a arte e a cultura de forma acessível, transformadora e celebra o título de primeiro teatro sustentável da região com a inauguração da sua própria usina de energia, ampliando o compromisso com a sustentabilidade, inovação e responsabilidade social.

‌



Sustentabilidade

Os benefícios da transição energética são os ambientais com a diminuição das emissões de carbono, principal responsável pelo efeito estufa, para mitigar as mudanças climáticas, mas também são os impactos no território como as inúmeras possibilidades para o desenvolvimento social, por meio da melhora na segurança energética, na redução de custos e até na saúde pública. Do ponto de vista econômico local, gera estímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias, criação de novos postos de emprego e mitigação das crises energéticas.

- O evento “Energia para Cultura - 3 anos” é uma oportunidade única de relembrar e celebrar a história de um espaço que, em tão pouco tempo, se tornou um símbolo da cultura e do entretenimento na Baixada Fluminense – destaca Rômulo Sales.

O Teatro Nova Iguaçu Petrobras é um projeto patrocinado pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras.

Serviço:

Evento: “Energia para Cultura - 3 anos”

Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras – Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081, Caonze, Nova Iguaçu – RJ

Data e horário: 16 de abril, quarta-feira, às 19h

Entrada: Gratuita, ingressos disponíveis exclusivamente no site Ingresso Digital (sujeito a lotação)

Capacidade: 600 lugares

Para mais informações: https://www. instagram.com/ teatronovaiguacupetrobras/