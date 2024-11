Teatro para a criançada: espetáculo “O Gato Subiu No Teclado” chega ao Teatro Miguel Falabella Encenada pelo premiado ator e diretor Johayne Hildefonso e baseada no livro infantil homônimo de Mariana Mesquita, a peça fala sobre... Cartão de Visita|Do R7 23/10/2024 - 18h09 (Atualizado em 23/10/2024 - 18h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Encenada pelo premiado ator e diretor Johayne Hildefonso e baseada no livro infantil homônimo de Mariana Mesquita, a peça fala sobre o amor dos felinos, o afeto pela poesia e as alegrias de quem aprende a ler e a escrever com música, acrobacia e muitas surpresas

O Teatro Miguel Falabella, no Norte Shopping, no Cachambi, recebe uma atração para crianças de todas as idades. Baseado no livro infantil homônimo de Mariana Mesquita, o monólogo “O Gato Subiu No Teclado” estreia com apresentações nos dias 19, 20, 26 e 27 de outubro, sábados e domingos, às 17h.

Encenada pelo premiado ator e diretor Johayne Hildefonso, a peça fala sobre o amor dos felinos, o afeto pela poesia e as alegrias de quem aprende a ler e a escrever. Um monólogo com música, acrobacia e surpresas cênicas. O Gato Esperto deita e rola no teclado de um computador. Aperta a letra A, depois a M, o O... Até que escreve a palavra AMOR. Feliz com sua conquista e, inspirado por sua musa, a Gata da Vizinha, ele se torna um Gato Poeta. Agora, ele canta, dança, faz acrobacia e poesia. A sua fama ganha o mundo e ele acaba eleito para a Academia Brasileira de Letras. Diversão para crianças de zero a 100 anos.

Ficha Técnica:

‌



Baseado no livro infantil homônimo de Mariana Mesquita

Adaptação: Mariana Mesquita, Johayne Hildefonso e Cristiana Mesquita

‌



Escrito por: Cristiana Mesquita e Mariana Mesquita

Direção Geral: Malu Cotrim, Alexandre Jaspion e Johayne Hildefonso

‌



Músicas: Robson Farah, Mariana Mesquita, Cristiana Mesquita e Johayne Hildefonso

Iluminação: Djalma Amaral

Figurino: Giovanni Targa

Fotos: Mauro Marques

Produção: Filomena Mancuzo e Hildefonso

Administração local: Roberto da Rocha

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho

Serviço:

Teatro Infanto Juvenil

Local: Teatro Miguel Falabella – Norte Shopping, Avenida Dom Hélder Câmara, 5332 - Cachambi, Rio de Janeiro - RJ

Dias e horário: 19, 20, 26 e 27 de outubro, sábado e domingo, às 17h

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), vendas pelo site https://bileto.sympla.com.br/ event/99544/d/283685

Classificação indicativa: livre