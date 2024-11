Teatro Pedro II apresenta "Aventuras de Mike" e o humor de Douglas di Lima neste fim de semana O show infantil será às 15h e o stand-up "Vida de Crente II", às 20h. Os ingressos estão à venda no site https://ingressodigital.com... Cartão de Visita|Do R7 17/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 17/10/2024 - 17h29 ) twitter

O Teatro Pedro II, localizado na Rua Álvares Cabral, nº 370, no Centro, em Ribeirão Preto, apresenta o show infantil “Aventuras de Mike” no próximo sábado, dia 19 de outubro, às 15h. Os ingressos, que podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e no site https://ingressodigital.com, custam de R$ 60,00 e $ 180,00. A classificação etária é Livre.

Sucesso no mercado editorial, com mais de 830 mil livros vendidos, “Aventuras de Mike” chega ao teatro para entreter as crianças, pré-adolescentes e suas famílias com uma história cheia de humor. Gabriel Dearo e Manu Digilio são publicitários, youtubers, e empresários, criadores e autores dos livros e dos conteúdos audiovisuais. O espetáculo conta a história do sumiço misterioso do Mike. O público se juntará ao Nando e a Priminha Irritante em uma jornada divertida para encontrar o grande amigo. Mike é um típico garoto de 12 anos que prefere videogames e salgadinhos no lugar de Futebol. Junto de seu melhor amigo, o atrapalhado Nando, seus pais, sua capivara de estimação chamada Robson, seu irmão mais novo e sua irmã que tem o apelido de “Priminha Irritante”, se divertem e se envolvem em muitas confusões.

Também no sábado, às 20h, o humorista Douglas Di Lima apresenta o show de stand-up "Vida de Crente II". A classificação etária é Livre e, os ingressos, custam de R$ 40,00 a R$ 90,00. Esse show é uma visão bem-humorada da “vida dos cristões”, com a qual, certamente, eles vão se identificar. Douglas Di Lima usa de muita irreverência para falar de assuntos que exigem reverência e mostra que diversão também faz parte da fé.

Com sua forma leve, respeitosa e descontraída de retratar as situações que o crente passa, o humorista de Maricá consegue atingir um público que é tão parecido, mas ao mesmo tempo tão diferente: do hinário ao worship, do pentecostal ao da parede preta.

Sobre Douglas Di Lima

Comediante, ator e músico, o carioca Douglas di Lima descobriu o gosto pela arte nos púlpitos de igrejas. Iniciou no stand-up comedy em 2018 e, de lá para cá, vieram os palcos de teatros onde ele encontrou o seu lugar e a sua voz para expressar, com uma visão única, o que os cristãos passam tanto dentro das igrejas, como no dia a dia. Seus vídeos, nos quais mescla passagens bíblicas com situações divertidas, atingem milhões de pessoas nas redes sociais, acumulando, atualmente, mais de 2 milhões de seguidores através em seus perfis.