Teatro Rival Petrobras apresenta: Cordão do Boitatá no show "Dos Pés à cabeça" Música, alegria e fé. O espírito carioca do Cordão do Boitatá vai tomar conta do Teatro Rival Petrobras no dia 13 de julho

Música, alegria e fé. O espírito carioca do Cordão do Boitatá vai tomar conta do Teatro Rival Petrobras no dia 13 de julho. É o show de lançamento de “Dos pés à cabeça - na praça”, mais novo álbum do grupo que celebra 28 anos de existência

Com participações especiais de Jongo da Serrinha, Marina Íris, Mariana Baltar e Edu Neves, o espetáculo apresenta o repertório potente de canções que retratam a riqueza sonora de seu baile multicultural (tombado como patrimônio imaterial do Estado) com a característica dos bem cuidados arranjos orquestrais, uma marca do Cordão do Boitatá. Será uma celebração da música instrumental, dos sambas, ijexás, sambas-reggaes, frevos, jongos e que rejeita qualquer canto que passe por preconceitos, banhada pelas nossas matrizes africanas culturais e religiosas.

CORDÃO DO BOITATÁ NO SHOW “DOS PÉS À CABEÇA”

13 de Julho -Sábado às 20h30 – abertura da casa 19h30

TEATRO RIVAL PETROBRAS - Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo, Rio de Janeiro - Rio de Janeiro

Ingressos entre R$ 39,60 e R$ 110