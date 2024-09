Teatro Sérgio Cardoso apresenta Medida por Medida, de William Shakespeare, nos dias 12 e 13 O Teatro Sérgio Cardoso, instituição vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerido... Cartão de Visita|Do R7 10/09/2024 - 18h02 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h02 ) ‌



O Teatro Sérgio Cardoso, instituição vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, apresenta encenação da peça Medida por Medida, de William Shakespeare, nos dias 12 e 13 de setembro, quinta e sexta-feira, às 20h . A peça foi atualizada para dialogar com o público contemporâneo, destacando as reflexões sobre os desafios da justiça e a complexidade das decisões que impactam a vida de todos.

Medida por Medida é uma das obras mais complexas e intrigantes de Shakespeare, abordando questões atemporais, como o poder, a justiça, a corrupção e os dilemas éticos e morais que permeiam a vida pública e privada. A trama se desenrola quando o presidente Vicente, ao se ausentar do país, delega seus poderes a Ângelo, um juiz rigoroso que decide aplicar estritamente a lei contra a fornicação. Isso resulta na separação de dois inocentes: Julieta, grávida antes do casamento, e Cláudio, que é preso e condenado à morte. Em uma tentativa desesperada de salvar seu irmão, Isabella, uma freira noviça, apela a Ângelo, que se mostra inflexível.

Ficha Técnica

Elenco:

‌



Ana Meirelles

Carlos Sabbag

‌



Chico Neto

Elvis Shelton

‌



Marcelo Machado

Marco Bellini

Mel Alves

Valéria Marcon

Willy Dantas

Tradução, adaptação e direção – Edna Ligieri

Figurino e Cenário – Marcio Vinicius

Trilha Sonora – Ana Meirelles e Marco Bellini

Iluminação – Viviane Alfano

Serviço:

Medida por Medida de William Shakespeare

Data: 12 e 13 de Setembro, quinta-feira e sexta-feira, às 20 horas

Ingressos R$ 40,00 (inteira) – R$ 20,00 (meia-entrada) | Sympla

Local: Teatro Sérgio Cardoso - R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista

Classificação: 12 anos

Duração: 50 minutos

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.