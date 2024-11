Teatro Sérgio Cardoso recebe shows da 1ª Bienal do Samba SP A Bienal do Samba SP contará ainda com uma exposição de fotografias, artefatos e objetos históricos ligados ao samba paulista Cartão de Visita|Do R7 04/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 04/11/2024 - 17h48 ) twitter

O Teatro Sérgio Cardoso, instituição vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, anuncia a 1ª Bienal do Samba SP. O evento contará com shows de renomados sambistas paulistas, além de novos talentos, que prometem encantar o público.

As apresentações acontecem no dia 9 de novembro, sábado, das 17h30 às 19h30, e no dia 10 de novembro, domingo, das 19h às 21h. A classificação etária é livre e os ingressos são gratuitos, com retirada na bilheteria do teatro a partir de uma hora antes das apresentações.

No dia 9/11, será apresentado o show Paulistano, com Thobias da Vai-Vai e Eduardo Gudin, com repertório de compositores paulistas. Já no dia 10/11 haverá show com os 12 selecionados da 1ª Mostra de Canções Inéditas das Comunidades de Samba de São Paulo e o Mestre de Cerimônias será Moisés da Rocha. Os classificados receberão como prêmio a produção, arranjo, apresentação na bienal e gravação da música, sob a direção musical de Jr.Denden. Os três primeiros colocados ganham ainda um incentivo em dinheiro.

A Bienal do Samba SP também oferece uma exposição de fotos, artefatos e objetos relacionados ao samba paulista, permitindo que os visitantes conheçam a rica história desse gênero musical na cidade. Além dos shows, a programação inclui workshops, rodas de conversa, oficinas educativas e palestras, promovendo reflexões sobre os diversos estilos de samba e sua importância como expressão artística e cultural.

Serviço

1ª Bienal do Samba SP

Local: Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista

Dias: 09 de novembro, sábado, às 17h30| 10 de novembro, domingo, às 21h

Ingressos: Gratuitos|Retirada na bilheteria do teatro a partir de 1h antes das apresentações

Classificação etária: Livre

Duração: 2h

Capacidade: 143 lugares + 6 espaços de cadeirantes

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.

