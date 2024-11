Teatro Sérgio Cardoso recebe única apresentação gratuita de Frida Kahlo - Viva la Vida Após temporada de sucesso, o Teatro Sérgio Cardoso, instituição vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do... Cartão de Visita|Do R7 30/10/2024 - 19h09 (Atualizado em 30/10/2024 - 19h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Créditos: Isadora Tricerri Após temporada de sucesso, o Teatro Sérgio Cardoso, instituição vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerido pela Associação Paulista dos Amigos da Arte, recebe o solo teatral Frida Kahlo - Viva la Vida para uma única apresentação, que será realizada no dia 5 de novembro, terça-feira, às 20h. A entrada é gratuita, e os ingressos serão distribuídos na bilheteria a partir de uma hora antes do início da sessão. Nesta produção, o público é convidado a conhecer uma Frida Kahlo lúcida, solar e cáustica, celebrando o triunfo paradoxalmente no Dia dos Mortos. Enquanto prepara um jantar para seus convidados, sejam eles vivos ou mortos, Frida revisita sua vida, trazendo à tona personagens marcantes como Diego Rivera, Trotsky, Rockfeller, e André Breton. Ficha técnica: Texto Humberto Robles Tradução e direção Cacá Rosset Interpretação Christiane Tricerri Assistência de direção Humberto Vieira Cenário e figurino Kleber Montanheiro Assistência de figurino Thaís Boneville Pintura artística cenário e figurino Victor Grizzo Desenho de luz Aline Santini Assistência de iluminação Pajeú de Oliveira Operação de luz Ademir Muniz Música original Ricardo Severo Assistência de produção musical Rafael Thomazini Operação de som Rafael Thomazini Vocais Cida Moreira e Rubens Caribé Preparação corporal Mônica Monteiro Visagista Emerson Murad Assistente de cenografia Marcos Valadão Direção de palco Ademir Muniz Costureira Ray Lopes Coordenação de projeto e Direção de produção Christiane Tricerri Fotos Isadora Tricerri Criação Teatro do Ornitorrinco Serviço: Frida Kahlo - Viva la Vida Data: Dia 05 de novembro de 2024, terça-feira, às 19h Ingressos Gratuito | Distribuição de ingressos na bilheteria a partir de 1 hora antes da sessão Local: Teatro Sérgio Cardoso - R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista Classificação: 10 anos Duração: 60 minutos Sobre a Amigos da Arte A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004. Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas. Instagram | Facebook | Site