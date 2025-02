Tendél AgroPlay marca a volta das violadas do sertanejo universitário Evento inspirado nos encontros de repúblicas, já é um sucesso e anima fãs em formato inédito Cartão de Visita|Do R7 04/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 04/02/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento inspirado nos encontros de repúblicas, já é um sucesso e anima fãs em formato inédito

Aôooo, Tendél! Quem nunca ouviu essa expressão nas festas de peão, nos shows sertanejos ou nas festas universitárias? Um grito que, nos tempos de festa, é sinônimo de que "o bicho vai pegar". Usado por locutores, cantores e fãs para marcar momentos extraordinários, o termo já foi associado a diversas situações, mas hoje está mais forte do que nunca. O Tendél AgroPlay resgata o espírito interiorano e traz à tona a energia única de uma boa festa, onde o caos se transforma em pura diversão.

O evento, que começou a se espalhar por espaços como repúblicas e bares, ganhou uma nova roupagem, mas o conceito permaneceu o mesmo: a simplicidade, a energia e a vibe dos bons tempos das canções de sucesso “Camaro Amarelo" e "Você de Volta" de duplas Munhoz & Mariano – que se apresentaram na edição de 2025, comemorando dois anos do movimento – e Maria Cecília & Rodolfo, que marcaram presença em uma das edições de 2024, respectivamente.

Além da música, os idealizadores do projeto, Felipe Cavagnoli e Daniel Côrrea, inovaram ao trazer um novo formato de palco: as apresentações acontecem em cima das caçambas das 4x4, ou seja, nas camionetes, com os artistas mais próximos do público, criando uma conexão única.

‌



O evento também conta com parcerias especiais, como com a Strike, empresa de performance automotiva presente na América Latina, e o BF///MS, portal referência sobre camionetes e estilo rural, que ajudam a criar um cenário autêntico, misturando boa música, moda e carros robustos.

Agora, com planos de conquistar todo o Brasil, o Tendél AgroPlay firmou uma parceria importante com a PBR Brazil, ampliando sua conexão com o universo do rodeio. A festa, que mistura música sertaneja, performance automotiva e uma verdadeira celebração do espírito rural, está preparada para chegar a outras cidades, reunindo fãs de todas as partes.

‌



O Tendél nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 2023, região com um dos maiores celeiros da música sertaneja. Em 2024, o evento ganhou ainda mais notoriedade ao desembarcar em Barretos, com uma apresentação inédita no Rancho AgroPlay. Artistas de peso como Ana Castela, Luan Pereira, Traia Véia, Manoel Gomes e Léo & Raphael marcaram presença e contribuíram para o sucesso da festa.

A proposta do Tendél é simples e irresistível: reunir pessoas bonitas, duas camionetes como palco e vários artistas incríveis. É o renascimento do verdadeiro espírito do sertanejo universitário.