Thalía celebra apresentação cativante no LAMAS e o lançamento de seu novo álbum "A Mucha Honra"

A superestrela Thalía está lançando seu novo álbum, “A Mucha Honra”, uma celebração da música e cultura mexicana que conquistou o mundo. Ontem a noite, a artista deslumbrou o público como apresentadora do Latin American Music Awards e cativou espectadores do mundo todo ao subir ao palco para a estreia da versão eletrônica de "Te Va a Doler", criada pelo renomado DJ Deorro. “A Mucha Honra” já está disponível em todas as plataformas digitais de streaming.

A jornada de Thalía para “A Mucha Honra” levou dois anos para ser feita, com sessões de gravação começando em maio de 2023 e produção de vídeo começando em agosto do mesmo ano. A atenção meticulosa aos detalhes e o processo criativo por trás do álbum destaca a dedicação inabalável de Thalía ao seu trabalho. Em um gênero tradicionalmente dominado por vozes masculinas, Thalía quebra barreiras ao apresentar colaborações com talentosas artistas femininas Angela Aguilar e Dania do Estilo Sin Limite. A música que marca o lançamento do álbum é uma colaboração explosiva entre Eduin Caz do Grupo Firme e Thalía, que já vinham tentando colaborar há algum tempo para surpreender seus fãs. Além disso, “A Mucha Honra” mostra Thalía reimaginando seu clássico atemporal, “Amor a la Mexicana”, completando seu ciclo de jornada enquanto ela continua a defender a cultura mexicana através de sua música.

Com “A Mucha Honra”, Thalía leva os ouvintes a uma experiência musical repleta de amor, alegria e celebração de suas raízes. “A Mucha Honra” é uma frase que a acompanhou ao longo da sua carreira, fazendo deste álbum um reflexo da ligação que tem com os seus fãs e está destinado a ser um testemunho da inegável influência de Thalía na indústria musical. Depois de conhecer a potência regional mexicana Jimmy Humilde, eles se conectaram com sua inegável ética de trabalho e se uniram ao aclamado produtor Edgar Rodriguez.

O álbum vem logo após a recente apresentação e performance de Thalía no Latin American Music Awards ao lado de Becky G, Alejandra Espinoza e Carlos Ponce. Ao som de DJ Deorro, Thalía transformou o Latin American Music Awards em uma boate ao apresentar a versão eletrônica de “Te Va a Doler”. Cercada por uma equipe de dançarinos vestidos com trajes platinados, a coreografia impressionante e a performance dinâmica de Thalía reafirmaram seu status como uma artista multifacetada na indústria.

