The Chainsmokers lançam EP "No Hard Feelings" Três vídeos oficiais estreiam hoje, juntamente do lyric video do novo single "No Shade at Pitti"

Confira: https://thechainsmokers.lnk. to/NoHardFeelings

Hoje, o duo de artistas/produtores vencedores do GRAMMY® e líderes de charts, The Chainsmokers, apresentam seu novo EP No Hard Feelings, já disponível via DISRUPTOR/Columbia Records. Com No Hard Feelings, Alex e Drew fizeram uma decisão consciente de se concentrar intensamente na pista de dança e elevaram o nível mais uma vez com um conjunto de 6 hits prontos para as festas. Ao longo do projeto, eles impactam a audiência com um aguçado senso de refinamento e experiência - ouça No Hard Feelings AQUI.

Celebrando o novo EP, o duo lançou vídeos oficiais para as novas faixas "Bad Advice" com Elio, "Tennis Court" e "Green Lights (demo)", todas elas os levando de volta ao cenário de montanhas nevadas. Além disso, um lyric video especial para o novo single "No Shade at Pitti” também chega hoje. Confira todos os visuais AQUI.

The Chainsmokers prepararam o cenário para No Hard Feelings com “Addicted” (com Zerb e Ink), que já acumula mais de 37 milhões de streams e atualmente ocupa o 5º lugar nos charts de Dance Airplay. Após Addicted, eles seguiram com o lançamento de “Friday” com o cantor e compositor indicado ao GRAMMY® de R&B Fridayy, o qual a UPROXX definiu a música como "parece acordar em uma manhã de sexta-feira e lembrar que é sexta-feira", e acrescentou que "The Chainsmokers ainda sabem como fazer um sucesso".

No single “No Shade At Pitti”, teclas de neon ecoam sobre o murmúrio de uma linha de baixo melódica e versos nostálgicos antes de uma batida frenética pronta para tomar conta das pistas. No outro extremo, guitarras e teclas enfumaçadas fervem sob a superfície do vibrante “Bad Advice”, que apresenta vocais etéreos do artista pop canadense Elio. Palmas com efeito de glitch e um loop cintilante se alternam em “Tennis Court”, enquanto tons eletro lo-fi calorosos brilham através de versos emocionalmente carregados em “Green Lights”.

Bem-vindos a nova era de The Chainsmokers com No Hard Feelings.

No Hard Feelings EP

No Shade at Pitti Addicted (com Zerb & Ink) Friday (com Fridayy) Bad Advice (com Elio) Tennis Court Green Lights (demo)