The Dead Daisies compartilha o novo single "I Wanna Be Your Bitch" Parte do futuro sétimo álbum da banda Light 'Em Up, que será lançado em 6 de Setembro Cartão de Visita|Do R7 04/09/2024 - 14h21



Parte do futuro sétimo álbum da banda Light 'Em Up, que será lançado em 6 de Setembro

Os roqueiros poderosos The Dead Daisies estão eletrizados para revelar seu aguardado sétimo álbum de estúdio, Light 'Em Up, que será lançado em 6 de setembro de 2024, coincidindo com a primeira data de sua turnê no Reino Unido. O novo single do álbum, lançado hoje, “I Wanna Be Your Bitch”, libera uma fusão crua do estilo provocador do AC/DC com o tom rebelde dos Ramones. Esta faixa explode nos alto-falantes com uma energia implacável e de alta voltagem que é impossível de ignorar.

Gravado em Nashville com o lendário produtor Marti Frederiksen no início deste ano, Light 'Em Up promete incendiar o mundo do rock. Com suas faixas ferozes e incendiárias e uma musicalidade impecável, promete entregar uma experiência musical intensa e completa.

Desde sua criação em 2012, The Dead Daisies têm evoluído incansavelmente, ultrapassando os limites do rock a cada lançamento. O mais recente álbum, Light 'Em Up, representa um novo capítulo emocionante em sua jornada sônica em constante evolução, que apresenta uma vibrante mistura de influências do rock e introduz uma formação renovada. Com cada novo lançamento, eles continuam a elevar seu som dinâmico a novos patamares.

"Light 'Em Up é um rock direto. Cortamos todas as gorduras, reduzindo cada música à sua essência. É um álbum colorido e cheio de rock, com certeza." – Michael Devin