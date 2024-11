The Driver Era lança novo single otimista "Don't Walk Away" Hoje, a dupla de alt-pop THE DRIVER ERA, formada pelos irmãos Ross e Rocky Lynch, lança seu novo single, “Don't Walk Away” Cartão de Visita|Do R7 29/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

"Eclético" - Rolling Stone

"[The Driver Era] está de olho em Hollywood e no domínio das paradas de sucesso." - NME

Hoje, a dupla de alt-pop THE DRIVER ERA, formada pelos irmãos Ross e Rocky Lynch, lança seu novo single, “Don't Walk Away”. A faixa estreou hoje exclusivamente no programa Future Pop da BBC Radio 1 e já está disponível em todas as plataformas.

Um single animado e cheio de energia, “Don't Walk Away” mostra o THE DRIVER ERA abraçando ainda mais a composição confessional. As letras que detalham um relacionamento inesperado são acompanhadas por um riff de guitarra saltitante e um sintetizador brilhante, capturando a emoção de um romance turbulento. A banda deu aos fãs uma audição antecipada da faixa em seu show especial esgotado em Los Angeles, no Wiltern, em agosto, eletrizando o público e provando desde cedo que a música certamente será um sucesso.

‌



O single segue o lançamento no mês passado de “You Keep Me Up At Night” e do single “Get Off My Phone”, de fevereiro, um hino de término de namoro moderno que levou a dupla a adotar um som mais alternativo. Em agosto, THE DRIVER ERA estreou seu primeiro filme de concerto, Live at the Greek, na plataforma Veeps, imortalizando ainda mais sua apresentação esgotada de 11 de junho de 2023 no lendário Greek Theatre em Los Angeles, Califórnia. Com mais de 500 milhões de streams globais, 75 milhões de visualizações no YouTube e 33 milhões de seguidores combinados nas redes sociais, THE DRIVER ERA se consolidou como uma força motriz no espaço do alt-pop.

2024 foi um ano de grandes turnês para THE DRIVER ERA, com uma turnê principal pela América do Norte, seguida de apresentações nos festivais Lollapalooza na América do Sul e uma performance épica no Bonnaroo Music and Arts Festival, no Tennessee. Atualmente, eles estão em uma extensa turnê europeia, que terminará no dia 27 de outubro em Oslo, Noruega. Em janeiro de 2025, eles voltarão à estrada para a recém-anunciada turnê global. A lista de datas na América Latina está abaixo, e os ingressos podem ser encontrados aqui.

‌



THE DRIVER ERA - Obsession Tour

Apr 25 – Buenos Aires, AR – Estadio Obras Sanitarias

‌



Apr 27 – Santiago, CL – Teatro Caupolicán

Apr 30 – Rio de Janeiro, BR – Sacadura 154

May 02 – São Paulo, BR – Tokio Marine Hall

Siga THE DRIVER ERA:

Website | Spotify | Apple Music | Instagram | X | TikTok | YouTube | Facebook

Sobre THE DRIVER ERA

A banda, formada pelos irmãos Ross e Rocky Lynch, não é novata na indústria de forma alguma. Desde o lançamento de seu single de estreia, "Preacher Man", em 2018, eles acumularam mais de 500 milhões de streams globais, 75 milhões de visualizações no YouTube e 33 milhões de seguidores combinados. Com seu som característico e shows ao vivo grandiosos, THE DRIVER ERA foi elogiada por veículos como Rolling Stone, PAPER, MTV, entre muitos outros. Seus álbuns de estúdio são apenas metade do que torna THE DRIVER ERA especial. Desde seus primeiros dias como membros da banda R5, a dupla já é veterana em turnês. Conhecidos por criar um show ao vivo que também funciona como uma festa, a banda esgotou ingressos em shows ao redor do mundo — alcançando desde a Ásia até os EUA, Europa e América do Sul (e muitos outros lugares). Além de ser um músico dinâmico e talentoso, Ross também é um ator aclamado, estrelando a série Chilling Adventures of Sabrina da Netflix, o filme biográfico My Friend Dahmer, entre outros. Recentemente, ele apareceu no videoclipe viral de Troye Sivan, “One Of Your Girls.”