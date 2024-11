The Driver Era passará por São Paulo e Rio de Janeiro em nova turnê Ross & Rocky Lynch viajam o mundo em 2025 com A The Driver Era: Obsession Tour Cartão de Visita|Do R7 25/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 25/10/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ross & Rocky Lynch viajam o mundo em 2025 com A The Driver Era: Obsession Tour

The Driver Era, formada por Ross e Rocky Lynch, está pronta para incendiar os palcos do mundo todo em 2025 com sua tão esperada The Driver Era: Obsession Tour. Produzida pela Live Nation, sua enorme turnê começa nos EUA e passa pela América do Sul em Buenos Aires, Santiago, Rio de Janeiro e São Paulo.

"Estamos muito animados para realizar o melhor show que já fizemos. Preparem-se para dançar", diz Ross Lynch. Rocky Lynch acrescentou: "Essa turnê tem como objetivo convidar os fãs a entrar mais profundamente em nosso mundo. Músicas como 'You Keep Me Up At Night' desempenham um papel importante nisso, dando-nos a chance de explorar temas mais pessoais e autênticos noite após noite."

Depois de uma turnê fenomenal em 2023, com apresentações esgotadas em locais lendários como o Greek Theatre em Los Angeles e o Pier 17 em Nova York, além de uma turnê global em 2024 em mais de 50 cidades, The Driver Era continua a ultrapassar seus próprios limites. A turnê de 2025 promete oferecer o som alternativo característico da dupla com apresentações eletrizantes que misturam os favoritos dos fãs e novas músicas.

‌



O último single da banda, “You Keep Me Up At Night”, lançado neste ano, já cativou os ouvintes em todo o mundo, acumulando streams numerosos à medida que os irmãos se aprofundam em suas experiências pessoais, acrescentando uma nova camada de profundidade emocional ao seu som em evolução. "You Keep Me Up At Night" segue seu single de sucesso anterior, "Get Off My Phone", dando continuidade ao universo da dupla de temas potentes e íntimos.

2024 marcou um ano crucial para The Driver Era. Juntamente com seus singles mais recentes, eles lançaram seu primeiro álbum ao vivo, live at the greek, imortalizando sua apresentação esgotada em junho de 2023 no icônico Greek Theatre em Los Angeles. Com mais músicas novas programadas para serem lançadas em 2025, os fãs podem esperar uma turnê que combina apresentações enérgicas com material novo carregado de emoção.

‌



INGRESSOS PARA A AMÉRICA DO SUL: Os ingressos estarão disponíveis a partir de uma pré-venda dos artistas na quarta-feira, 2 de outubro. Outras pré-vendas ocorrerão ao longo da semana antes da venda geral, que começará na sexta-feira, 4 de outubro, às 10h, horário local, no site thedriverera.com.

Sex, 25 de abril - Buenos Aires, AR - Estadio Obras Sanitarias

‌



Dom, 27 de abril - Santiago, CL - Teatro Caupolicán

Qua, 30 de abril - Rio de Janeiro, BR - Sacadura 154

Sex, 02 de maio - São Paulo, BR - Tokio Marine Hall

THE DRIVER ERA Online:

Website | Spotify | Apple Music | Instagram | X | TikTok | YouTube | Facebook