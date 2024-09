The Hard Quartet lança o single “Rio’s Song”The Hard Quartet compartilha o novo single e videoclipe The Hard Quartet compartilha o novo single e videoclipe da banda, “Rio’s Song” e anunciou seu álbum de estreia "homônimo", que foi... Cartão de Visita|Do R7 04/09/2024 - 21h01 (Atualizado em 04/09/2024 - 21h01 ) ‌



The Hard Quartet compartilha o novo single e videoclipe da banda, “Rio’s Song” e anunciou seu álbum de estreia "homônimo", que foi lançado em 4 de outubro pela Matador Records

“O vídeo “Rio’s Song” é uma homenagem do The Hard Quartet ao rock de rua em uma tarde quente e às palhaçadas com amigos da vida no centro de Nova York. O diretor Jared Sherbert filmou o vídeo em estilo de guerrilha na St Mark’s Place e no The International Bar em 15 de julho de 2024. Ele apresenta artistas, músicos, ativistas, skatistas e ícones locais de Nova York que são queridos pela banda” - The Hard Quartet

Após especulações, a existência do The Hard Quartet foi oficializada em 30 de julho com o primeiro single e vídeo da banda, “Earth Hater”, e um videoclipe dirigido por EYEDRESS. Assista AQUI.

“Logo, todo o grupo está refletindo, rindo e oferecendo uma janela para o processo livre que informa sua nova colaboração orgulhosamente sem líderes: uma ideia proposta pela primeira vez por Sweeney por telefone para Malkmus durante os primeiros dias da pandemia”, escreveu a GQ em um breve perfil apresentando o grupo. “Depois de colaborar em várias permutações e de se encontrarem com frequência na estrada, a ideia de fazer música juntos - de acordo com as regras de ninguém, mas com as suas próprias, sem se importar com as tendências ou padrões do setor - pareceu uma decisão óbvia.” Sweeney relembra com admiração a primeira semana de trabalho conjunto do Hard Quartet, durante a qual eles rapidamente acumularam quase um álbum de músicas e se estabeleceram em uma identidade que parecia diferente de qualquer um de seus projetos anteriores. “Isso não é um projeto - é uma banda”, diz Malkmus com firmeza. Sweeney responde com um triunfante e gutural “Yeeeah!”

‌



Hard Quartet também anunciou shows de estreia em Nova York, Los Angeles e Londres, a serem realizados em outubro. O grupo fará uma turnê extensa em 2025.

The Hard Quartet é:

‌



Emmett Kelly, compositor, guitarrista e vocalista mais conhecido por seu trabalho no The Cairo Gang e no The Double, bem como na companhia de artistas como Bonnie “Prince” Billy, Ty Segall, Rob Mazurek e muitos outros.

Stephen Malkmus, compositor, guitarrista e vocalista, mais conhecido por seu trabalho com Pavement, the Jicks, Silver Jews, Straw Dogs e homônimo.

‌



Matt Sweeney, compositor, guitarrista, produtor e vocalista, mais conhecido por seu trabalho com Chavez, Superwolf, sua música para Red Dead Redemption 2 e seu trabalho com a guitarra na companhia de uma panóplia de artistas, de Guided by Voices e Cat Power a Johnny Cash e Adele.

Jim White, baterista e compositor mais conhecido por seu trabalho com o Dirty Three, Xylouris White, homônimo, e com artistas de peso como Guy Picciotto, Cat Power, Bill Callahan e Venom P Stinger.

TRACKLIST:

1. Chrome Mess

2. Earth Hater

3. Rio's Song

4. Our Hometown Boy

5. Renegade

6. Heel Highway

7. Killed By Death

8. Hey

9. It Suits You

10. Six Deaf Rats

11. Action For Military Boys

12. Jacked Existence

13. North of the Border

14. Thug Dynasty

15. Gripping the Riptide

