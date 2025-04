The Hives lança o single “Enough Is Enough” O álbum The Hives Forever Forever The Hives, será lançado no dia 29 de Agosto de 2025 Cartão de Visita|Do R7 01/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h07 ) twitter

Escute aqui.

O novo álbum de The Hives, intitulado The Hives Forever Forever The Hives, será lançado no dia 29 de agosto de 2025, através da prestigiada Play It Again Sam. Este álbum, composto por treze faixas meticulosamente elaboradas com compromisso, intensidade e habilidade na Suécia, foi criado em parceria com os estimados produtores Pelle Gunnerfeldt e Mike D (Beastie Boys). O primeiro single do álbum, "Enough Is Enough", chega acompanhado de um videoclipe filmado na grandiosa cidade de Bucareste, onde a banda assume diferentes papéis sob a direção magistral do renomado cineasta Eik Kockum.

Sobre a faixa, em suas próprias palavras, The Hives declaram:

"Quem, em sã consciência, começaria uma música assim? Ninguém além do The Hives. Eles estão de volta mais cedo do que você esperava e já perderam a paciência com todo mundo neste ponto. Daí o título. Sacou?"

Seu último álbum, The Death of Randy Fitzsimmons (2023), marcou um retorno triunfal após uma década de silêncio, recebendo aclamação da crítica em veículos como The New York Times, Rolling Stone, The Guardian e Stereogum, entre muitos outros.

A criação do mais novo The Hives Forever Forever The Hives ocorreu nos estúdios Yung Lean/YEAR0001 e Riksmixningsverket—este último pertencente a ninguém menos que Benny Andersson, do lendário ABBA, em Estocolmo. Sob a orientação de seu colaborador de longa data, Pelle Gunnerfeldt (conhecido por seus trabalhos com Viagra Boys, Yung Lean e Elvira), a banda também contou com a participação especial de Mike D, dos icônicos Beastie Boys, que os recebeu em seu estúdio em Malibu. Além disso, Josh Homme, do Queens of the Stone Age, também ofereceu sua valiosa orientação.

Com mais de trinta anos de história, The Hives—compostos por Howlin’ Pelle, Chris Dangerous, The Johan And Only, Nicholaus Arson e Vigilante Carlstroem—possuem um legado que inclui shows esgotados em estádios pelo mundo e turnês com gigantes como AC/DC e The Rolling Stones.

A BBC os declarou "uma força da natureza", enquanto a Rolling Stone incluiu Veni Vidi Vicious entre os 100 Melhores Álbuns da Década. Seu hino "Hate To Say I Told You So" garantiu um lugar na lista das 500 Melhores Músicas dos Anos 2000 da Pitchfork. Com milhões de álbuns vendidos, certificações de Platina e inúmeros prêmios—incluindo Grammys, MTV Awards e NME Awards—eles permanecem titãs absolutos da música.

E, segundo a lenda Joe Strummer, "O The Hives salvou o Rock ‘n’ Roll."