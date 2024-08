The Hives revela o videoclipe da potente canção “Rigor Mortis Radio” A banda sobe ao palco em São Paulo pela sua turnê dia 15 de Outubro Cartão de Visita|Do R7 20/08/2024 - 15h21 (Atualizado em 20/08/2024 - 15h21 ) ‌



A banda sobe ao palco em São Paulo pela sua turnê dia 15 de Outubro

“Um álbum clássico do Hives, repleto de ostentação, energia explosiva e angústia punk” - NY Times

‌



“Lendário” - Rolling Stone UK

“Uma reminiscência de seu melhor trabalho” - Rolling Stone

‌



“Estão de volta em toda a sua glória absurda” - Vulture

“Eles acertaram em cheio mais uma vez… os riffs são fortes, os vocais são ótimos, a performance em geral é matadora - The Needle Drop

‌



“Saltitantes, barulhentos, instantaneamente reconhecíveis como rock de garagem” - The Guardian

The Hives lançam um videoclipe de tirar o fôlego para seu single “Rigor Mortis Radio”. O clipe, dirigido por Filip Nilsson, mostra a banda como nunca antes: dança sincronizada, com seus ternos combinando, exibindo seus melhores movimentos de boyband e Bob Fosse, enquanto desfilam pelas ruas.

O vídeo é resultado da turnê com o Foo Fighters e do anúncio da turnê norte-americana de 2024, com datas em Nova York no Kings Theatre, Boston no Roadrunner e Filadélfia no The Fillmore. A turnê continua na América Latina em novembro, com três datas no México e uma em São Paulo, no Tokio Marine Hall. Os ingressos já estão à venda.

O maior show de arena da carreira do The Hives será no Palacio De Los Deportes, com capacidade para 20 mil pessoas, na Cidade do México, em 8 de outubro. A turnê norte-americana 2023 da banda esgotou todos os ingressos em 15 minutos.

No ano passado, The Hives lançou seu primeiro álbum em mais de uma década, The Death of Randy Fitzsimmons, que recebeu elogios da crítica da Rolling Stone, New York Times, Vulture, The Guardian, GRAMMY.com, The Needle Drop, Stereogum e outros.

Os Hives são Chris Dangerous, Vigilante Carlstroem, Nicholaus Arson, Howlin’ Pelle e The Johan And Only.

Nos vinte e cinco anos desde que o The Hives estourou em todo o mundo, eles esgotaram estádios e dividiram palcos com todos, desde o AC/DC até os Rolling Stones. SPIN descreve Hives como “a melhor banda ao vivo do planeta” e Howlin’ Pelle de “o melhor vocalista do rock”, e a BBC chamou a banda de “uma força da natureza”. A Rolling Stone nomeou Veni Vidi Vicious como um dos 100 melhores álbuns da década e “Hate To Say I Told You So” ganhou um lugar na lista das 500 melhores músicas dos anos 2000 da Pitchfork. Eles venderam milhões de álbuns em todo o mundo, com várias certificações de ouro da RIAA. Desde Lex Hives, a banda lançou em 2019 o álbum duplo A-side “I’m Alive”/“Good Samaritan”, bem como um álbum ao vivo pela Third Man Records, e embarcou em uma série de turnês globais. The Death Of Randy Fitzsimmons marca um verdadeiro renascimento.

The Hives na América Latina:

5 de outubro, CIUDAD JUAREZ, MÉX @ Tecate Supremo

8 de outubro, CDMX, MÉX @ Palacio de los Deportes

12 de outubro, MONTERREY, MÉX @ Parque Fundidora