The Main Squeeze anuncia show em São Paulo Apresentação marca primeira vez do grupo no Brasil Cartão de Visita|Do R7 11/04/2025 - 13h05 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h05 )

Apresentação marca primeira vez do grupo no Brasil

A banda The Main Squeeze acaba de anunciar sua primeira vinda para o Brasil. O grupo americano, que mistura influências de soul, funk e rock, se apresentará no Bourbon Street em São Paulo, no dia 13 de junho.

Conhecida por suas apresentações energéticas e emocionantes, a banda tem marcado presença em grandes festivais nos Estados Unidos como Bonnaroo, Electric Forest e Firefly, além de se apresentar ao lado de lendas como George Clinton & The Parliament Funkadelic e String Cheese Incident.

Entre o repertório, a banda apresenta canções do seu sétimo álbum, Panorama, o álbum mais ambicioso do grupo até então, explorando novas sonoridades e texturas modernas infundidas com psicodelia e rock. O álbum ainda é acompanhado de um material audiovisual gravado no deserto de Mojave, na Califórnia, em que a banda gravou uma performance ao vivo que se destaca pelas paisagens deslumbrantes do deserto. Um trabalho que destaca a química única da banda, Panorama (produzido por Caleb Nelson) é uma impressionante amostra do motivo pelo qual eles se tornaram um fenômeno de turnês nos EUA e conquistaram uma base de fãs apaixonada.

Tendo ganhado reconhecimento em veículos como NPR, Rolling Stone e Wonderland, colaborado com 6LACK, Gallant e Felly e regularmente realizado shows com presença de celebridades na cada vez mais famosa Squeeze House em Los Angeles, a banda está criando um nicho único para si.

The Main Squeeze é uma banda de cinco integrantes cuja história começou há uma década no campus da Universidade de Indiana. Seu grande momento veio durante a pandemia, quando a banda rapidamente conquistou um enorme público no TikTok e recebeu elogios de veículos como NPR e Rolling Stone.

The Main Squeeze ao vivo no Bourbon Street

13 de Junho (sexta-feira)

Horários:

• Abertura da Casa: 19h

• Show: 22h

ENDEREÇO

Bourbon Street Music Club

Rua dos Chanés 127, Moema, São Paulo - 04087-031

www.bourbonstreet.com.br

Próximo ao Metrô Eucaliptos

Ingressos via Sympla