The National lança o EP “NTL RM II”, com 4 músicas inéditas

Escute aqui.

The National anunciou recentemente o lançamento de Rome para 13 de dezembro, um conjunto de 21 faixas digitais e um conjunto de dois LPs e CDs gravados ao vivo em 3 de junho de 2024 na Cava do Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Hoje, eles compartilharam outro EP de quatro músicas, intitulado NTL RM II, com os destaques do álbum: “Smoke Detector”, “Fake Empire”, “Mr. November” e “Terrible Love”.

Rome abrange os mais de 20 anos de composição da banda e revela como cada música ganhou uma nova vida em sua apresentação. “Você tem que ver essa banda ao vivo” é dito com frequência sobre o The National, e agora, Rome é a segunda melhor coisa a estar lá de fato.

A banda compartilhou anteriormente um EP de quatro músicas intitulado NTL RM EP I, que incluía “I Need My Girl”, “Lemonworld”, “The Geese of Beverly Road” e “Lit Up” – ouça aqui

‌



Para comemorar o lançamento de Rome, a 4AD está reunindo vídeos, fotos e memórias escritas dos fãs – celebrando 25 anos de shows do The National. Todos os envios serão reunidos em uma experiência especial compartilhada de assistir ao novo álbum no YouTube, com destaques também compartilhados nas mídias sociais; celebrando a incrível comunidade em torno da banda.

Gravado no impressionante Parco Della Musica Ennio Morricone, nomeado em homenagem ao famoso compositor de filmes italiano, o LP de 21 faixas apresenta versões de músicas adoradas como “Bloodbuzz Ohio”, “Don’t Swallow the Cap”, “I Need My Girl”, “The System Only Dreams in Total Darkness”, “England” e “Fake Empire”; além de releituras de faixas recentes como “Eucalyptus”, ”New Order T-Shirt”,”‘Tropic Morning News” e ”Smoke Detector”.

‌



Refletindo a forma como a banda muda os setlists para lançar uma nova luz sobre joias ocultas do catálogo, Romeé marcado por raridades como a abertura do show, “Runaway”, “Lemonworld”, “The Geese of Beverly Road”, ”Lit Up” e um tour de force combinando “Humiliation” do álbum Trouble Will Find Me e “Murder Me Rachael”, de Sad Songs For Dirty Lovers.

O bis de Rome inclui o hino “Mr. November”, “Terrible Love” e a canção dos fãs que encerra o show, “Vanderlyle Crybaby Geeks”.

‌



Em sua resenha sobre o show, The Guardian chamou o The National de “uma banda que definiu uma era no auge de seus poderes… e esse épico impressionante de duas horas e meia se torna uma catarse”. A Rolling Stone UK também disse que “está claro que a banda… mereceu seu lugar no topo das paradas por uma década… Um show que é simplesmente eufórico e vê a banda atingindo um novo pico”.

ROME Tracklist:

Side A

1. Runaway

2. Eucalyptus

3. Tropic Morning News

4. New Order T-Shirt

5. Don't Swallow The Cap

Side B

6. Bloodbuzz Ohio

7. The System Only Dreams In Total Darkness

8. I Need My Girl

9. Lemonworld

10. The Geese of Beverly Road

11. Lit Up

Side C

12. Alien

13. Humiliation

14. Murder Me Rachael

15. England

16. Graceless

Side D

17. Fake Empire

18. Smoke Detector

19. Mr November

20. Terrible Love

21. Vanderlyle Crybaby Geek