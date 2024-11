The Wombats revela hoje seu novo single, “Blood On The Hospital Floor” The Wombats revela hoje seu novo single, “Blood On The Hospital Floor”, lançado ao lado de um impressionante clipe dirigido por James... Cartão de Visita|Do R7 25/11/2024 - 16h48 (Atualizado em 25/11/2024 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escute aqui.

The Wombats revela hoje seu novo single, “Blood On The Hospital Floor”, lançado ao lado de um impressionante clipe dirigido por James Slater (Sam Fender, CMAT, Jamie T). A faixa, que estreou no festival Reading and Leeds é a segunda oferta do sexto álbum de estúdio do grupo Oh! The Ocean, que foi lançado em 21 de fevereiro de 2025 pela AWAL Recordings. Junto com a nova faixa, a banda também está anunciando uma grande turnê europeia com 14 datas. Esses shows seguem os 7 shows de arena no Reino Unido anunciados anteriormente, começando em março de 2025, o que inclui uma noite no The O2, em Londres.

“Blood on the Hospital Floor” é um clássico do rock do futuro com ruídos intergalácticos, como um passeio pelos anéis de Saturno com a capota abaixada. Ela serve como um recado para o vocalista Matthew “Murph” Murphy para não catastrofizar as situações, como ele explica:

“A ideia por trás de 'Blood On The Hospital Floor' é que as coisas que podem parecer difíceis na vida geralmente têm uma solução simples. As coisas nem sempre são tão ruins quanto parecem à primeira vista. A analogia de limpar o sangue do chão do hospital - limpar a bagunça e seguir em frente.”

‌



Dois anos desde que lançaram seu primeiro álbum mais ouvido no Reino Unido com Fix Yourself Not The World, os Wombats estão de volta e maiores do que nunca. Oh! The Ocean treme com a honestidade confessional que torna a música da banda de Liverpool tão catártica e relacionável quanto cativante e divertida, para sua base de fãs jovens em constante crescimento.

Os três integrantes levaram 50 músicas novas para Echo Park, Los Angeles, em julho de 2024, para seis semanas de sessões com o novo produtor John Congleton (St Vincent, Wallows, Death Cab for Cutie) para criar seu álbum mais sonoramente ousado até hoje. O título é inspirado em uma viagem reveladora à praia que o vocalista Matthew “Murph” Murphy fez em um feriado com a família.

‌



Falando sobre a experiência, Murph diz: “Estive em muitas praias, mares e costas ao longo dos anos, mas, por algum motivo, essa foi a primeira vez que a vi e estive realmente presente. Houve essa revelação de que eu estava vivendo uma vida presa em minha própria cabeça, ou em algum tipo de capacete de corrida ou com antolhos. Foi realmente uma experiência potente. Senti como se tivesse visto tudo novo pela primeira vez e me dei conta de que tinha sido tão egoísta a ponto de não perceber a loucura do mundo e da vida. Fiquei preso em minha própria besteira por muito tempo. O álbum traz algumas perguntas internas, como: por que minha cabeça e meu corpo estão desconectados o tempo todo? Por que, às vezes, sou incapaz de ver qualquer forma de beleza no mundo ou nos outros? Por que espero que o mundo se adapte à minha vontade? Por que nunca paro para sentir o cheiro das flores?”

Desde que surgiram como líderes do cenário do rock indie do final dos anos 2000, com a estreia de 2007, A Guide to Love, Loss & Desperation, Murph, o baixista Tord Øverland Knudsen e o baterista Dan Haggis mantiveram um incrível ritmos. O segundo álbum, This Modern Glitch, de 2011, com um toque de eletrofonia, fez com que eles entrassem para o Top 10 britânico; o terceiro álbum, Glitterbug, de 2015, os viu serem abraçados pela geração TikTok, com “Greek Tragedy” sendo um hit viral. Em 2018, com Beautiful People Will Ruin Your Life, eles passaram a frequentar arenas e, em 2022, com Fix Yourself, Not the World, consolidaram sua ascensão imparável com o primeiro álbum número um da banda, que alcançou mais de 2,5 bilhões de streams. Seguiram-se shows no Crystal Palace e no The O2, em meio ao maior ciclo de turnês da banda até então, que passou por arenas em todo o mundo e culminou no Reading 2024, onde a banda foi a atração principal de uma tenda da Radio One, repleta de multidões de jovens de 18 a 24 anos que continuam sendo o público principal da banda após vinte anos de carreira.

‌



Com Murph agora sentindo os benefícios de sua nova perspectiva, Oh! The Ocean representa uma linha a partir da qual The Wombats está correndo em direção a uma nova fase.

The Wombats - Oh! The Ocean Tracklist:

Sorry I'm Late, I Didn't Want To Come

Can't Say No

Blood On The Hospital Floor

Kate Moss

Gut Punch

My Head Is Not My Friend

I Love America And She Hates Me

The World's Not Out To Get Me, I Am

Grim Reaper

Reality Is A Wild Ride

Swerve (101)

Lobster

The Wombats Online:

FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM | WEBSITE | SPOTIFY