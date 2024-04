Theatro Pedro II recebe Trio Praxicordas Concerto gratuito acontece na próxima terça-feira, dia 23, às 20h; ingressos serão distribuídos no local

Na próxima terça-feira, dia 23, às 20h, o Theatro Pedro II recebe apresentação gratuita do Trio Praxicordas, com violino, violão e violoncelo.

No repertório, as obras Grand Trio Extrait de Mozart, de Pierre Porro, 5 Miniaturas Brasileiras, de Edmundo Villani-Cortês e Cuatro Estaciones Porteñas, de Astor Piazzolla.

O trio de cordas traz uma combinação de timbres e textura de sons única com a mescla de instrumentos de cordas friccionadas e cordas dedilhadas. O Praxicordas é formado pelos professores doutores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, sendo André Luis Giovanini Micheletti, Gustavo Silveira Costa e Marcos Vinícius Miranda dos Santos. O grupo tem realizado diversos recitais e masterclasses em território nacional e internacional, fazendo uma ponte entre a universidade e a sociedade.

Os ingressos serão distribuídos 1h antes do concerto na bilheteria do Theatro Pedro II, localizado no Quarteirão Paulista de Ribeirão Preto, na Rua Álvares Cabral, 370.

O Trio Praxicordas se apresenta com o mesmo programa na quarta-feira, dia 24 de abril, às 20h, no Teatro Municipal de São Carlos, na Rua Sete de Setembro, 1.735, no Centro de São Carlos.

Serviço

Trio Praxicordas – Theatro Pedro II

Data: 23/4

Horário: 20h

Local: Theatro Pedro II – Rua Álvares Cabral, 370

Trio Praxicordas – São Carlos

Data: 24/4

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal de São Carlos - Rua Sete de Setembro, 1.735

Programa

Grand Trio Extrait de Mozart - Pierre Porro (1750-1831)

- Allegro non tanto

-Tempo di minueto

5 Miniaturas Brasileiras - Edmundo Villani-Cortês (1930)

-Prelúdio

-Toada

-Chorinho

-Cantiga de ninar

-Baião

Cuatro Estaciones Porteñas - Astor Piazzolla (1921-1992)

Arranjo: Walisson Cruz (*1996)

-Primavera Porteña

-Verano Porteño

-Otono Porteño

-Invierno Porteño