Theatro Pedro II traz Rodrigo Marques, com "O entusiasta" Humorista se apresentará em Ribeirão Preto no dia 17 de novembro, às 19h Cartão de Visita|Do R7 13/11/2024 - 15h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Humorista se apresentará em Ribeirão Preto no dia 17 de novembro, às 19h. Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e no site https://www.ingressodigital. com. A produção é da Teatro GT

O humorista Rodrigo Marques apresenta o show de stand-up "O entusiasta", no Theatro Pedro II (Rua Álvares Cabral, nº 370, Centro), em Ribeirão Preto , no próximo domingo, dia 17 de novembro, às 19h.. Os ingressos custam R$ 40,00 e R$ 100,00 e podem ser comprados na bilheteria e no site https://www.ingressodigital. com. A classificação etária é 16 anos. Dono de um talento único, o recifense Rodrigo Marques acumula em seu currículo diversos trabalhos que o credenciam como um dos principais nomes do humor no Brasil. Apesar do diploma de jornalista, Rodrigo está no stand-up comedy desde 2008 e, atualmente, é um dos apresentadores do programa “A culpa é do Cabral”, no Comedy Central. Seu bom humor no palco já levou Rodrigo para diversas cidades do Brasil e do mundo, inclusive com turnês em Portugal, na Irlanda, na Espanha, na Inglaterra e no Canadá no ano de 2023.

Em suas redes sociais, Rodrigo acumula milhões de seguidores e visualizações, números que aumentam diariamente devido ao reconhecimento e ao sucesso de público e crítica em suas apresentações. Com seu vocabulário rebuscado e muita franqueza, a marca registrada do RM, o comediante fala dos mais variados temas sob uma nova perspectiva a partir de suas experiências.