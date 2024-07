Thiago e Samuel lançam “Agora Tô Solteiro”

Cartão de Visita |Do R7

Após o sucesso estrondoso de seus últimos lançamentos, "Amor Diferente" e "Chave", a dupla Thiago & Samuel está de volta com uma nova faixa que promete agitar ainda mais o cenário musical. Desta vez, eles se unem ao icônico Xand Aviãopara lançar "Agora tô Solteiro", uma música que chegou em todas as plataformas no dia 05 de julho.

Sucessos Anteriores

"Amor Diferente", com participação de Simone Mendes, rapidamente conquistou o público, alcançando a marca de 24 milhões de visualizações no YouTube e permanecendo no topo das rádios desde o seu lançamento. A música destacou-se pela sua letra envolvente e a combinação perfeita das vozes de Thiago, Samuel e Simone Mendes.

Seguindo esse sucesso, "Chave" com Gustavo Mioto, também se destacou, solidificando a dupla como uma força inovadora na música sertaneja. Ambas as músicas mostraram a capacidade de Thiago & Samuel de criar hits que ressoam profundamente com seus fãs e alcançam grandes números em diversas plataformas.

Agora, Thiago e Samuel se juntam a Xand Avião, um dos maiores nomes do forró e da música brasileira, na “Agora Tô Solteiro”. Conhecido por sua energia contagiante e presença de palco imbatível, Xand Avião traz um poder único para a faixa, garantindo que ela seja um verdadeiro sucesso. Sua experiência e carisma adicionou uma nova dimensão à música, que já nasce com a promessa de ser um hit. A nova música é uma celebração da superação e da liberdade após um término, com uma pegada bem dançante que promete colocar todo mundo para dançar.