Thiago Martins apresenta o Quintal do TG em São Paulo O cantor e ator Thiago Martins retorna aos palcos de São Paulo com seu aclamado projeto Quintal do TG, em uma apresentação imperdível... 09/09/2024



O cantor e ator Thiago Martins retorna aos palcos de São Paulo com seu aclamado projeto Quintal do TG, em uma apresentação imperdível no Varanda Estaiada, dia 21 de setembro (sábado). Com produção da Agência T Dreams, responsável pela criação de grandes eventos pelo Brasil e forte atuante na área de Live Marketing, o Quintal do TG aterriza pela primeira vez na capital paulista e promete uma noite repleta de boa música, alegria e celebração.

O Quintal do TG é um projeto que reflete a essência e a paixão de Thiago Martins pelo samba e pagode. Conhecido por seu carisma e talento multifacetado, o artista convida o público a desfrutar de um repertório incrível que homenageia grandes nomes como Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, entre outros.

A apresentação no Varanda Estaiada será uma oportunidade única para os fãs vivenciarem de perto a performance de Thiago Martins, em um ambiente descontraído e intimista, perfeito para uma noite especial.

Com mais de 6 milhões de views no Youtube, o audivisual oficial do Quintal do TG vem encantando e conquistando o público. Com a soma de outros streamings, o projeto já acumula mais de 20 milhões de reproduções.

‌



Lançado em 3 volumes, o Quintal do TG foi gravado no Vidigal, lugar onde Thiago Martins cresceu e se tornou um verdadeiro quintal.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos. Não perca a chance de fazer parte desse encontro inesquecível com a música brasileira!

‌



Serviço:

Show Thiago Martins – Quintal do TG

‌



Data: 21 de setembro de 2024

Horário: 20h

Local: Varanda Estaiada – São Paulo, SP